¿Cómo saber si te va a quedar bien el pelo corto? La regla del 5,5

¿Estás pensando en cortarte el pelo pero no sabes si te va a quedar bien? Con la regla de 5,5 cm puedes averiguarlo rápida y fácilmente.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si llevas tiempo dándole vueltas a cambiar de look y pasarte al pelo corto, pero no te acabas de atrever porque no sabes si te va a sentar bien, entonces deberías probar la regla de los 5,5 cm. Esta fórmula de peluquería te dice inmediatamente si eres de las que puede decir adiós alegremente a su larga melena, o si por el contrario es mejor no cortar a partir de cierta altura.

Pelo corto sí o no: esto es lo que significa la regla de los 5,5 cm

Con la regla de los 5,5 cm puedes saber fácilmente si los cortes bob, pixie y demás te favorecen o no. Y es que, todo depende de la distancia que haya entre la punta de la barbilla y la parte más baja del lóbulo de la oreja. Fue a Giles Robinson, Director Global de Formación y Educación de la marca Color Wow, a quien se le ocurrió este ingenioso truco tras estudiar los rostros y su fisionomía. Así descubrió que el ángulo de la mandíbula determina si alguien con pelo corto o largo se ve más favorecida o no. Basándose en este hallazgo, Robinson acabó desarrollando una medida que indica si la cara es adecuada para el pelo corto o largo. Y así surgió la regla de los 5,5 cm.

¿Cómo funciona la regla de los 5,5 cm?

Aunque no seas una persona muy de números puedes estar tranquila, porque para llevar a cabo esta técnica no necesitas utilizar fórmulas matemáticas ni nada por el estilo. De hecho, no se necesita ninguna habilidad especial para aplicar la regla de los 5,5 cm. Sólo necesitas un lápiz, una regla y un espejo.

Lo primero que debes hacer es colocarte delante de un espejo y coger un lápiz y colocarlo horizontalmente bajo la barbilla. A continuación, coloca la regla en ángulo recto con el lápiz y deslízala hasta el nivel del lóbulo de la oreja. Ahora mide la distancia desde el lóbulo de la oreja hasta el lápiz en vertical hacia abajo. Si esta distancia que has medido es inferior a 5,5 cm, puedes optar tranquilamente por pelo corto porque estarás muy favorecida. Sin embargo, si esta cifra es superior a 5,5 cm, lo normal es que el pelo más largo te favorezca más.

Por supuesto, si te apetece darte un buen corte, no debes basar tu decisión únicamente en la regla de los 5,5 cm. Aunque este truco es una guía útil, el resultado no debe impedirte elegir el corte de pelo que más te guste.