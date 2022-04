¿Pensando en cambiar de color de pelo? Estas son las tendencias de coloración de esta primavera

Si notas que con la llegada de la primavera el cuerpo te pide un cambio de look, no te pierdas todas las tendencias en materia de coloración de 2022.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Esta primavera de 2022 será un derroche de colores y estilos diferentes. Algunas tendencias del invierno nos seguirán en los meses más cálidos del año, y otras serán novedades que se nos suban, literalmente, a la cabeza. Y es que, en cuestión de coloración tendremos opciones para todos los gustos, desde tonos de colores naturales aptos para todo el mundo, incluso para aquellas a las que no les gusta cambiar demasiado su imagen, hasta colores de lo más atrevido ideales para las amantes de un buen cambio radical. Te contamos cuáles serán las tendencias de coloración de esta primavera.

Castaño oscuro

El marrón intenso nunca ha pasado de moda, pero a partir del invierno 2021-22, hemos notado como ha ido poco a poco abriéndose camino. Combinado con cortes simétricos, como un bob, será una de las tendencias estrella. Y si lo combinas con un flequillo crearás un look estilo parisino, signo de elegancia y sofisticación.

Todo al rojo

A la primavera le van los colores cálidos. Desde los tonos cobrizos hasta los rojos más oscuros, una cosa es segura: el pelirrojo tampoco parece que vaya a irse a ningún sitio esta temporada. Es chic, elegante y da carácter al instante a todos los rostros. Siguiendo tu subtono, puedes elegir el tono de rojo que mejor se adapte a tu tono de piel.

Cabello bicolor

¿Nostalgia de los 90? Aquí tienes el look perfecto para ti. El cabello bicolor juega con dos colores de cabello aplicados verticalmente para lograr un efecto no apto para tímidas. Definitivamente, es ideal para las más atrevidas y para las que no quieren pasar desapercibidas. Tenemos que admitir que nos ha recordado un poco a la primera época de Mónica Naranjo y nos ha activado el modo nostálgicos.

Cream blonde

Esta coloración para rubias es la mezcla perfecta de balayage y mechas para un efecto lo más natural y luminoso posible. Las mechas rubias, que han dominado las pasarelas y los desfiles en los últimos años, siguen siendo una tendencia que no pasa de moda. Desde el rubio ceniza hasta el rubio más cálido o el platino, las melenas doradas seguirán siendo un 'must', aunque siempre con el efecto más natural posible.

Pink power

Sí, el pelo rosa también es una tendencia de la temporada. El rosa domina el mundo de la belleza, desde los productos de maquillaje hasta los looks. Al fin y al cabo, se trata de un color alegre y un símbolo de la primavera, así que bien sea en formato mechas, como en las puntas y hasta en toda la melena si eres de las que se atreve con todo, el rosa en el pelo será un acierto seguro esta temporada.

Toques de color

Después de dos años de sobriedad, vuelven a nuestra vida los divertidos acentos de color en la melena. Da rienda suelta a tu imaginación y opta por mechones de colores individuales, inspirados en el Pantone de año, el Very Peri. Púrpura, azul, rosa... Tú decides. Lo mejor es que se trata de una tendencia adecuada para todo tipo de cabellos, ya sean lisos, ondulados y rizados, cortos o largos.