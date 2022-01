Los regalos más originales y variados con los que sorprender este San Valentín

Para todos los gustos con mucho 'love'.

Cecilia Franco | Woman.es

Comenzamos ya a suspirar de amor al pensar que San Valentín se acerca. El día de los enamorados ya se respira en el ambiente y nuestras tiendas ya lucen repletas de amor y flechas de Cupido. Y como cada año…¿qué regalas si tiene de todo? Te proponemos los regalos más especiales, variados y originales para ir más allá de los clásicos bombones o flores.

'Love is in the air'. Sí, el amor en el mes de febrero está más en el aire que nunca. Y aunque el amor por tus seres más queridos debes mostrarlo todos los días de tu vida, San Valentín es la excusa perfecta para proponernos sorprender a esa persona especial. Este 14 de febrero celebra el amor por todo lo alto y piensa en regalos o planes que puedan sorprender. Deja sin palabras a tus seres queridos y comparte momentos exclusivos que quedarán guardados en vuestra memoria. ¿Para ello? Regala experiencias, por ejemplo, de fin de semana de desconexión, un kit perfecto para disfrutar juntos de un plan casero de cine y palomitas o, simplemente, recopila 'momentazos' en un álbum y recordad juntos vuestros mejores momentos.

Los regalos más originales y especiales para regalarte este San Valentín Ver 12 fotos

Este San Valentín sabemos que será diferente, pero pese a todo, hay que saber adaptarse a las circunstancias y celebrarlo dentro de nuestros límites. Toca quedarse en casa y pensar nuevos planes. Juega a recrear con tu pareja los besos más famosos, sorprende con la lencería más bonita, o regala un detalle con mucho sentimiento, tú decides. Lo importante es sorprender, pasar tiempo juntos y, ¡mostrar todo tu amor!

-Este San Valentín sorprende con los regalos de tecnología más novedosos.

-Los perfumes que en San Valentín van a sustituir cualquier declaración de amor.

A tu mejor amiga, tu pareja, madre, abuela, hermana…O incluso a ti misma. Sorprende(te) con los regalos más originales este San Valentín y enamora(te). Para los amantes de la decoración, de las joyas, de las aventuras, de los recuerdos, de los clásicos… Hay regalos para todos y este año, sí o sí, acertarás de lleno con tu originalidad. Échale un poco de imaginación, amor y gracia, y lánzate con los regalos más sorprendentes que dejarán con la boca abierta y llenarán de amor. ¿Andas algo perdida? Hacemos una selección de los regalos más originales, más allá de las clásicas flores, porque Cupido y sus flechas ya están aquí de nuevo. ¡Ama(te) por encima de todo y sorprende!