Permanente ondulada: la evolución renovada del peinado que triunfó en los 80

Esta técnica, mucho más natural y suave que la tradicional permanente de los 80 es ideal para las amantes del pelo rizado.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La permanente ha vuelto y es chic. Para quienes recuerden las melenas leoninas de los 80, esta tendencia puede asustar un poco al principio, pero que no cunda el pánico: la permanente 2.0 es una permanente ondulada, una técnica mucho más respetuosa con el cabello que en décadas pasadas, con un efecto final suave y desenfadado y el uso de rulos mucho más cómodos, combinados con la aplicación de productos que también protegen la fibra capilar. Te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Presta atención a la salud de tu cabello

Aunque se trata de una permanente ligera, no deja de ser un tratamiento químico, por lo que si tu cabello está dañado o decolorado, y por tanto ya debilitado y poco elástico, es mejor evitar este tipo de tratamiento. También es mejor no arriesgarse con el pelo fino. Esto no significa que tengas que renunciar a tu sueño de tener el pelo rizado para siempre, pero antes de recurrir a la permanente, es mejor que te hagas un par de tratamientos fortificantes profesionales en la peluquería o que utilices productos para fortalecer la queratina de la fibra capilar. Por último, el mantenimiento en casa también es esencial, con productos específicos para reconstruir e hidratar el pelo.

Qué es y cómo hacerla

A diferencia de la permanente rizada, la ondulada te permite dar movimiento a tu cabello de forma mucho más natural. El rizo resultante también será más suave y, de este modo, el cabello no se estresará más de lo necesario, aunque sigue siendo necesario someterlo a tratamientos de reestructuración posteriores. El componente básico sigue siendo el ácido tioglicólico, pero los métodos de envoltura han cambiado en comparación con el pasado.

Para hacerse la permanente ondulada, hay que acudir a una peluquería. Una vez que el cabello está mojado, se envuelve en rulos de diferentes tamaños, según el efecto elegido. A continuación se aplica una loción ondulante que penetra en el cabello y cambia su forma natural. Una vez que la loción ha hecho efecto, el cabello se aclara uniformemente con agua tibia y se aplica otra sustancia neutralizadora, que reconstituye los enlaces químicos previamente rotos, dando vida a la nueva forma del cabello y haciéndola 'permanente'.

Cuánto tiempo dura

La permanente ondulada dura entre dos y cuatro meses, con variaciones según la longitud y el tipo de cabello y, por supuesto, será necesario cuidar tu rutina de belleza en casa. Para que tu cabello se mantenga ondulado, es necesario secarlo con un difusor, así como con productos de peinado que activen los rizos para aumentar la definición. También es importante invertir en champús y acondicionadores con doble acción hidratante y reestructurante. Hay que evitar a toda costa cepillar el cabello seco entre lavados o atarlo en una coleta demasiado tirante.