«Tengo el pelo fino y mi vida cambió cuando empecé a utilizar este champú», palabra de una editora de belleza

Su fórmula vegana consigue una limpieza suave y ligera, que logra fortalecer el cabello fino. Y es que, gracias a la salvia, la hierba de limón y el quillay, proporciona un efecto volumen en las raíces y una mayor densidad, a la vez que mejora el movimiento y la resistencia a la rotura. Además, consigue purificar el cuero cabelludo regulando el exceso de grasa. Su textura es cremosa y no contiene ni siliconas, ni sulfatos, ni parabenos. Lo más sorprendente es que hidrata sin engrasar y al emulsionarlo hace espuma pese a no contener sulfatos, por lo que a nivel sensorial es una maravilla (eso, por no hablar de su olor a melocotón con cítricos). Eso sí, debes tener en cuenta que en la web de la firma, recomiendan utilizarlo tan solo entre una y dos veces por semana.