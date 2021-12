Desde la melena estilo boho hasta un moño despuntado, los looks que reinaron en los desfiles de esta temporada tienen algo en común: son cómodos, fáciles de hacer y, además, resultones. El trío de cualidades perfecto para convertirlos en los peinados más deseados de estas fiestas.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

En estos días la historia se repite: idear el menú; pensar en cómo decorar la mesa para la cena, salir corriendo a por los regalos de última hora... Y, por supuesto, no podemos dejar de lado qué look ponernos para brillar en Nochebuena. Si el año pasado triunfó el estilo comfy (y muchas aplaudimos la oportunidad de cenar en pijama), la Navidad de 2021 nos ha traído de nuevo las ganas de arreglarnos. De recuperar las lentejuelas, los pendientazos y los peinados sofisticados. Así que, olvídate, pero esta vez no valdrá con el moño de ducha...

Para encontrar la inspiración, nada mejor que la pasarela otoño/invierno. En los desfiles de esta temporada hemos encontrado peinados muy resultones para deslumbrar a los demás en estas fiestas, que, sin embargo, son súper fáciles de copiar en casa. Entre las propuestas, hay melenas sueltas con un toque boho y recogidos tan prácticos como favorecedores. Echa un vistazo a estos cinco looks y elige tu peinado de Nochebuena.

1. Moño de bailarina despuntado. Este recogido nunca falla. Además, es muy fácil de hacer y no te quitará casi tiempo. Desde eSalon recomiendan empezar "peinando muy bien el cabello y recogerlo en una coleta a la altura de la coronilla. Una vez hecha, retuerces el pelo y lo vas enrollando alredeor de la goma sujetándolo con horquillas invisibles de tu mismo color". Después, deja algunas puntas sueltas para lograr el efecto casual. Aunque el acabado es el de un moño muy tirante, puedes jugar un poco con el volumen cuando te hagas la coleta para ver cómo te sienta mejor. Por último rocía con un spray fijador de brillo para darle el toque final.

2. Melena con ondas boho. Para quienes prefieren huir de los recogidos, lo mejor es dejarse el pelo suelto con unas ondas suaves. Esta temporada pisan fuerte las de estilo bohemio, con raya al medio, poco marcadas e, incluso, con un aspecto despeinado. Las puedes hacer con plancha o tenacilla o sujetando mechones de pelo en forma de anilla (eso sí, nada apretada) y ¡hasta con calcetines!. Lo importante es aplicar algún producto de volumen antes y al terminar, definir algunas ondas con sérum o aceite. Como explica David Lesur, director de formación de David Künzle, este look ofrece enormes posibilidades, ya que puedes cambiar la raya de sitio y, a media noche, convertirlo en una coleta con mechones sueltos por la zona frontal. Además, funciona tanto en cabellos largos como en melenas midi.

3. Coleta baja con un twist. Nos encanta la coleta que vimos en el desfile de Laura Biagiotti. Es tan sencillo como suena: hacerse una coleta baja. El único truco reside en ladear la zona del flequillo y sujetar esa sección o bien detrás de la ojera o bien con alguna horquilla, dejando, eso sí, volumen en la raíz. Para rematar el peinado puedes añadir un broche o un coletero especial (los scrunchies son un acierto seguro) en la coleta. Aunque puede ir bien en cabellos largos, tiene un punto más chic en los midis.

4. El sofisticado efecto wet. El acabado mojado es un clásico de las pasarelas y también de los looks de fiesta más elegantes. Amaia Salamanca, Clara Lago o Ester Expósito son ejemplos recientes de que el wet nunca falla. Sin embargo, tiene su trabajo. Por mucho que parezca que el pelo se queda así al salir de la ducha, los expertos recomiendan trabajarlo en seco. Es decir, primero toca secarlo, alisándolo y dejando volumen en las raíces con un buen brushing a golpe de cepillo redondo y secador. Es entonces cuando puedes peinar todo el cabello hacia atrás y fijarlo con gomina, un spray de fijación fuerte o cera. Genrealmente, sienta mejor dejar un poco de volumen en la parte superior y pegar más los laterales, como si fuera un suave tupé.

5. Mini trenzas étnicas. Terminamos con una propuesta ultra fácil. Las trencitas, que fueron las reinas del teletrabajo, siguen estando de plena tendencia, como vimos en el desfile de Etro. Para copiarlas solo tienes que dejarte el pelo suelto (mejor si lo alisas o marcas una onda muy, pero que muy suave) y separar dos pequeños mechones de la zona frontal. ¡Y a trenzar! Este look admite variantes como añadir más trenzas; sujetarlas en los laterales; recogerlas con el resto de pelo en una coleta...