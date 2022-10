Todos los peinados que ha llevado la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias y que son pura inspiración para tu próxima boda

17 ediciones han sido a las que la reina Letizia ha acudido y en todas ellas ha lucido un peinado elegante y apropiado con el que ha completado sus impecables estilismos.

Tamara Conde

Un año más, el Teatro Campoamor en Oviedo despliega su icónica alfombra azul para acoger una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. Este año 2022 se entregarán excepcionalmente una semana más tarde de lo previsto, el próximo viernes 28 de octubre. La agenda de estudios de la princesa Leonor ha provocado esta alteración convirtiendo esta fecha en la más tardía de los últimos 25 años. Las vacaciones de mitad de trimestre en Gales empiezan ese mismo día, por lo que Leonor viajará a España para asistir a la ceremonia y, de paso, podrá celebrar su 17 cumpleaños en familia, el día 31.

A pesar de este retraso, los Premios Princesa de Asturias 2022 se celebrarán con normalidad y asistirán personalidades del mundo cultural, empresarial y deportivo de España, así como autoridades políticas del Gobierno regional y nacional. Cada una de las ocho categorías con las que cuentan los premios tendrá su respectivo galardonado, elegido por un jurado de especialistas, y cuatro de ellos darán un discurso de entrega: Juan Mayorga (categoría Letras), Ada Michnik (categoría Comunicación y Humanidades) , Eduardo Matos Moctezuma (categoría Ciencias Sociales) y Ellen MacArthur (categoría Cooperación Internacional).

Este es el cuarto año que la princesa Leonor preside este acto y lo hace acompañada de su hermana, la infanta Sofía y, evidentemente, de los reyes.

Bien es cierto que los vestidos y trajes se convierten en el centro de atención cuando vemos a la reina Letizia (y ahora también a las niñas) desfilar por esa icónica alfombra azul. Y no es para menos, pues confiando casi siempre en el diseñador Felipe Varela, doña Letizia logra ir siempre impecable. Pero cualquier look no está completo sin sus accesorios, así como su maquillaje y peinado. Y aunque en cuanto al pelo resulta más difícil innovar y destacar, la reina Letizia siempre ha elegido peinados elegantes que concuerdan a la perfección con sus estilismos.

De las 17 apariciones de la reina Letizia en estos premios, nueve de ellas han sido con un recogido, tres con semi recogido y cinco con el pelo suelto. Está claro que la tendencia favorita de la reina es llevar el pelo recogido, probablemente por elegancia y comodidad. Entre esos recogidos, el favorito de la monarca es el moño, ya sea más bajo, alto, repeinado o desenfadado. También hemos podido verla en algunas ocasiones con una coleta.

En cuanto a las veces en las que hemos visto a la reina Letizia con el pelo suelto, fue en el año 2018 la más reciente, con una melena extralisa y pulida. Sin embargo, anterior a esa ocasión, hay que remontarse al año 2012, que optó por una melena rizada. En los años 2007, 2008 y 2009 la, por aquel entonces, princesa de Asturias, dejó a un lado los recogidos para optar por peinados más sencillos.

Te dejamos a continuación todos los peinados que la reina Letizia ha llevado en los Premios Princesa de Asturias que podrás copiar para tu próximo evento, boda u ocasión especial.