El peinado fácil (y que más favorece) a las morenas

Y tal y como ocurre con el corte de pelo, que determinamos teniendo en cuenta las facciones, el tono de piel y la textura del cabello y resulta indispensable a la hora de presumir de una melena morena perfecta, la elección del peinado también es vital para este tipo de cabellos. No es que haya opciones que no funcionen, el color del cabello no afecta en la elección del look que nos acompaña en cada ocasión, pero sí es cierto que hay peinados súper favorecedores que son capaces de sacarle el máximo partido a los cabellos morenos.