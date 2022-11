Paula Badosa: "Me encantaría enfrentarme en la pista a Shakira"

Desde hace unos años, la deportista no solo se ha convertido en una de las figuras del tenis femenino a nivel mundial, sino también en un modelo a seguir para sus miles de seguidores. Hablamos con ella sobre como se cuida, tanto física como mentalmente, para poder darlo todo en la pista.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Ahora que los deportistas de élite se han convertido en auténticas celebrities tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, no nos extraña que cada vez más personas se interesen no solo por los logros deportivos de sus ídolos, sino también por cómo se cuidan y cuáles son su trucos y rutinas de belleza. Y más en casos como el de Paula Badosa, quien además de ser una de las tenistas más relevantes a nivel mundial, es toda una influencer en redes sociales, donde mantiene una estupenda relación con todos sus fans. Además, hace algunos meses se estrenó como imagen de la línea de suplementos para el cuidado del cabello Forcapil de Arkpharma, por lo que aprovechamos la ocasión para hablar con ella sobre belleza, salud mental y deporte. Esto es todo lo que nos contó.

El pelo sufre mucho con el ejercicio físico, ¿cómo lo cuidas?

Sí, con el ritmo de vida que llevo y hacer deporte cada día constantemente mi pelo sufre. Por eso intento cuidarlo mucho por fuera pero también por dentro. Desde que soy embajadora de la marca Forcapil, sigo ese ritual in & out con sus productos en formato comprimidos, spray y champú que me ayudan a lucir una melena más sana, fuerte y brillante.

¿Consideras tu melena una de tus señas de identidad?

Sí, siempre me ha gustado llevar una melena larga y siento que es una de mis señas de identidad.

Con la llegada de Alcaraz al número 1 del tenis masculino los medios se llenaron de titulares sobre que era el más joven en conseguirlo, pero en realidad Martina Hingis ostenta ese récord, ¿crees que todavía el deporte femenino está en un segundo plano frente al masculino?

Bueno, en el deporte siempre ha predominado el lado masculino, como por ejemplo en la moda el femenino. Es depende de cómo lo mires. Pero, en el caso del tenis siento que el tenis femenino ha crecido muchísimo y está creciendo constantemente.

Hablando del ránking, ¿para ti es solo un número tu posición en él o es algo que siempre tienes en mente?

Es algo que siempre esta ahí. Pero intento ir día a día y trabajar y creo que el ranking será una consecuencia de ello al final.

¿Qué lecciones del deporte aplicas en tu día a día?

El deporte ha sido mi vida desde pequeña y soy la persona que soy en gran parte gracias a ello. Me ha dado perseverancia, constancia, lucha, humildad, etc. Muchos de los valores que tengo.

Ahora que los deportistas sois casi celebrities, ¿cómo llevas lidiar con la fama?

Es complicado, porque cuando empiezas a dedicarte a este deporte lo haces porque te gusta el deporte en sí, no lo que conlleva y las cosas externas, al menos en mi caso. Pero es algo que poco a poco voy aprendiendo a gestionar.

Tus padres y tu pareja son modelos, ¿nunca has pensado dedicarte a la moda?

De pequeñita fue algo que se intentó pero nunca fue algo que me llamara la atención tanto. Cuando empecé a jugar al tenis con 7 años me enamoré el primer día.

Tienes una relación muy buena con tus fans, ¿esto es gracias a las redes sociales?

Sí, intento siempre cuidar a la gente que me apoya y sigue. Creo que es algo muy bonito tener a esa gente pendiente y deseándote lo mejor. Entonces intento yo también devolverles eso.

El tenis es un deporte muy mental, ¿es imprescindible 'entrenar' también la salud mental y no solo la física?

Sí claro, es una parte muy importante y que se trabaja cada día como el físico o la parte de raqueta. Es un deporte muy mental que te lleva al límite.

¿Tienes algún ritual o superstición que tengas que seguir en todos tus partidos?

La verdad que no tengo muchas supersticiones. Mi ritual suele ser siempre el mismo, calentar, y escuchar música antes de los partidos para entrar motivada.

Si pudieras elegir cualquier persona del mundo (tenista o no) para enfrentarte en la pista, ¿quién sería?

Me gustaría quizás hacer un partido con Shakira. Es una persona que admiro y se además que juega a tenis (jaja)