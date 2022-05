Es llegar el calor y suspirar por una melena ondulada como recién salida de la playa. Sin embargo, este año toca renovarse y apostar por los extremos: las water waves o las soft waves. Descubre cuál será tu estilo.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Se cuenta que el peluquero australiano Kevin Murphy, uno de los más respetados en el mundo de la moda y la belleza, creó en 2014 la tendencia 'beach waves'. El estilista estaba trabajando en una playa de Malasia, buscando el alisado perfecto, cuando una ola alcanzó el pelo de la modelo, dejándolo encrespado. Para solucionarlo se le ocurrió mezclar gel fijador con sombra de ojos. ¿El resultado? Un look natural, veraniego y apetecible que todas hemos querido emular alguna vez. Para otros, la artífice de este estilo tan perfectamente imperfecto es Gisele Bundchen. De hecho, las ondas surferas de la brasileña son, verano tras verano, las más deseadas. Sea cual sea su origen, lo cierto es que las beach waves no pasan de moda. Evocan los días relajados de vacaciones. La libertad de no peinarse. La sensación de la sal en el pelo... Este año volveremos a verlas por la calle, pero, atención, parece que se reinventan. "Las ondas poco marcadas se han convertido en una gran tendencia", afirma Ana Martínez, education manager de Jean Louis David.

Hailey Bieber es una de las mejores embajadoras de estas soft waves. La principal diferencia con las surferas más clásicas es que están más rotas, pero con un acabado pulido y un efecto más sofisticado. Es decir, su textura es brillante y suave, alejada de cualquier efecto mojado. Por eso, requiere algo más que darte un toque de spray y dejarlo secar al aire. Además, sientan mejor en pelos lisos y no muy finos así como en cortes con capas o degradados. Y, por supuesto, mucho mejor si están preparados para el verano. Para conseguirlas, se puede aplicar un producto de styling para aportar volumen y textura, sin embargo después hay que trabajar el cabello con una plancha o con un cono moldeador. Ana Martínez también aconseja hacérselas en la peluquería: "El servicio Speed Curl, de los salones Jean Louis David, es perfecto para estas soft waves".

Por su parte, el peluquero David Lorente prefiere evitar las herramientas de calor, sobre todo en esta época del año, y recurre a un truco de andar por casa "Funciona muy bien el recurso de rizar mechones finos con las manos, aplicar un poco de espuma o spray, sujetarlos con horquillas y dejarlos varias horas o toda la noche". En cualquier caso, no ovlides de finalizar con un toque de sérum, aceite o spray de brillo en medios y puntas.

En el extremo opuesto se encuentran las water waves. Megan Fox y, sobre todo, Zendaya son las máximas exponentes de este peinado que nos hace pensar en sirenas o en la protagonista del cuadro El nacimiento de Venus, de Botticelli. Lo malo de estas ondas es que parecen estar pensadas para pelos rizados. "Si el tuyo es liso o muy fino tendrás que recurrir a tenacillas y productos de fijación de efecto wet", advierte Lorente. Otra opción es trenzarte la melena -al menos en cuatro o cinco secciones- y dormir así durante toda la noche. "Mucho mejor si se hace con el pelo húmedo", apunta la experta de Jean Louis David. Y tú, ¿con qué estilo te quedas?