El pelo rubio de Natalia Verbeke es el rubio miel perfecto

Este nuevo tono de cabello se va a convertir en nuestro favoritos para el verano.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras llevamos varias temporadas buscando el rubio perfecto. Hemos llegado a la conclusión de que ese tono que deseamos no existe, de hecho, estábamos convencidas e íbamos a dejar nuestra búsqueda cuando hemos visto a Natalia Verbeke. La actriz española ha dado con el rubio miel perfecto, el llamado 'Honey Blonde', creado por su estilista de pelo María Roberts. Podemos decir que es la respuesta a nuestras oraciones para encontrar un cabello más claro, con reflejos dorados y que tanto nos gusta para disfrutar del verano.

Uno de los mayores beneficios que va a tener este nuevo tono es que no necesitas decolorar tu cabello. Ya sabes que este tratamiento daña tu melena, la deja frágil y le impide defenderse de las agresiones externas, justo en una época del año en el que el sol, el cloro y la sal, son sus peores enemigos. Así que es una buenísima idea que no tengas que decolorar tu pelo.

El tono que ha elegido Natalia Verbeke te salvará de ir a la peluquería cada dos semanas para los retoques. Como es un color más oscuro, el efecto de la raíz no se verá y podrás irte de vacaciones y volver a ver a tu estilista cuando vuelvas a la rutina.

Si te resulta demasiado oscuro y tú quieres un verano rubia muy rubia, no te preocupes, este tono miel admite las mechas, de hecho Natalia Verbeke lleva reflejos que le dan más luz a la cara. Eso sí, intenta que no sean excesivamente claras, ya que el sol lo va a hacer sin necesidad de productos químicos.

Que no vayas a usar la decoloración para este tono de rubia no solo es bueno para la salud de tu cabello, sino que además significa que no se te pondrá verde con el cloro de la piscina.

Este tono miel para tu cabello te va a gustar tanto, sobre todo cuando tu piel adquiera ese maravilloso bronceado que todas amamos en verano, que cuando termine la temporada, es probable que le pidas a tu peluquero que te lo deje porque quieres seguir siendo una 'honey blonde'.

Pero ya sabes que si das el paso, necesitas cuidar mucho el pelo y para eso tienes que empezar a usar productos específicos para el rubio, así además de tener un tono precioso tendrá aspecto de sano, lo que significa brillo y volumen.