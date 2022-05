Millie Bobby Brown reaparece rubia en el estreno de la cuarta temporada de Stranger things

La actriz ha cambiado radicalmente su look para presentar la nueva etapa de la serie en la que da vida a la enigmática Eleven.

Julia García

Mucho tiempo ha pasado ya desde que la ficción Stranger things protagonizada por la pandilla de niños de la que a todos nos encantaría formar parte y una niña con el pelo rapado llamada Eleven conquistara a millones de espectadores en todo el mundo. Fue el 16 de julio de 2016, y casi 6 años después aquellos chicos y chicas son ya hombres y mujeres mayores de edad.

El cambio es si cabe más impresionante en aquella niña de pelo rapado, Millie Bobby Brown, cuyo documento de identidad dice que ahora tiene 18 años pero colaría si dijera que tiene 30. Pensarás que somos unos exagerados pero solo tienes que ver a la actriz inglesa nacida en Marbella en el preestreno de la cuarta temporada de la serie, que llegará a Netflix el próximo 27 de mayo.

Si no te fijas bien en su cara y no prestas atención a lo que dice el photocall, como lleves tiempo sin verla, es imposible que sepas que esa mujer de larga melena rubia con flequillo envuelta en un vestidazo asimétrico de Louis Vuitton —es embajadora de la firma— es Millie Bobby Brown. Imposible.

La artista, que ya ha demostrado en estos años de fama que no tiene miedo a cambiar de look de manera radical, lo ha vuelto a hacer. En esto sí demuestra que es todavía una adolescente porque tiene ese deseo de cambio que no repara en el qué pensarán los demás. Necesita verse diferente cada equis tiempo y vaya si lo consigue. Lo tiene fácil dedicándose a lo que se dedica, pero otras no aprovechan su posición como lo hace ella en lo que respecta a la imagen.

La habíamos visto con todo tipo de peinados y cortes de pelo, más o menos cortos y más o menos fantasiosos, pero esta vez ha sorprendido por la madurez de su elección, no solo por el color, un rubio hasta ahora desconocido en ella.

Bobby Brown luce uno de los peinados más habituales en las estrellas de Hollywood que ya han alcanzado su madurez, una larguísima melena que le llega por debajo del pecho y que completa con ese flequillo largo que hasta hace no mucho fue una de las grandes tendencias del universo peluquería y que no termina de irse. Así lo demostraron en la pasada gala del Met mujeres con predilección por este peinado como Dakota Johnson.

No ha llamado tanto la atención de Millie Bobby Brown en el estreno de la temporada 4 de Stranger Things en Nueva York que haya elegido un vestido digno de alfombra roja de los Oscar. Ella nos tiene acostumbrados a este tipo de looks cuando aparece en público. No por ello, eso sí, debemos dejar de destacar una pieza de escote corazón y abertura larga en la falda que combina el blanco y el negro, uno de los binomios que últimamente más estamos viendo entre las celebrities y royals y también en las colecciones de las distintas firmas. Recuerda, por ejemplo, el vestido de Mango que llevó hace pocas fechas la reina Letizia.

La actriz, que por cierto ha llegado al acto acompañada por su novio, Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi), ha escogido personalizado de la icónica marca Louis Vuitton seleccionado para ella por el estilista Thomas Carter Phillips.

Destaca sobre todo por los detalles negros del cinturón y, sobre todo, del aplique de tul sobre hombro, y por la forma de corsé que adopta en su parte superior. Ante semejante pieza, y con el plus de su larga melena rubia, pocos accesorios hacían falta para brillar. Por ello, Millie Bobby Brown ha optado por lucir “solamente” unos pendientes de diamantes para esta ocasión tan especial