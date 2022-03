Los mejores recogidos de los Oscar que puedes lucir en tu cabello en tu próxima boda

La alfombra roja de la gala más famosa del cine no solo es perfecta para disfrutar de los vestidos más impresionantes, es el lugar idóneo para encontrar el 'look' perfecto para tu pelo. Si tienes un evento apunta esto: los moños han vuelto.

UXÍA B. URGOITI

Nos encantan los Oscar. Somos de las que no duermen para ver la gala y analizar cada uno de los 'looks' que pisan la alfombra roja. Pero también aprovechamos para que la noche más importante del cine nos sirva de inspiración, (no hablamos del gesto de Will Smith, claro) para los muchos eventos que tenemos programados en nuestra agenda de primavera. Llega el momento de las bodas, bautizos y comuniones, y aunque no podemos copiarle el increíble diseño de Chanel a Penélope Cruz, si podemos clonar el recogido de Zendaya, o el moño de Vanessa Hudges. Es decir, llevar los Oscar en nuestro cabello, un peinado de alfombra roja 100%.

Sin duda, los protagonistas de la noche en el Teatro Dolby de Hollywood han sido los recogidos, que permiten mantener un 'look' imperturbable durante todo el tiempo que dura la ceremonia, que es mucho. Ya podían tener formato de moño tradicional italiano o en el modo más sencillo que existe, la coleta baja, el caso es que llevar el cabello atado y bien atado ha sido la tendencia más elegida por las estrellas del séptimo arte. Una de las excepciones ha sido curiosamente la española Penélope Cruz, que ha preferido llevar el pelo suelo, con pequeñas ondas casi imperceptibles.

La coleta de Jessica Chastain

Enfundada en un impresionante vestido firmado por Gucci, la actriz nominada al Oscar a Mejor Actriz por 'Los ojos de Tammy Faye' elegía una perfecta coleta con volumen que puede ser tu peinado en cualquier evento que tengas. Es sencilla de realizar y con un resultado impresionantemente elegante. Como mejor aliado necesitarás unos pendientes tamaño XXL, una de las tendencias en joyería más fuertes de la temporada.

El recogido con volumen de Zendaya

Las que tienen el pelo ondulado o rizado pueden dar rienda suelta al estilo natural de su cabello con este peinado de la protagonista de 'Dune'. Zendaya ha elegido un moño en huracán (lo que significa que va perdiendo volumen según se acerca a la zona de la nuca) con un gran tupé, lo que le quitaba dureza a los rasgos de su cara que son muy angulosos.

El fascinante peinado de Lupita Nyong'o

Uno de los recogidos más espectaculares de la noche fue el elegido por Lupita Nyong'o. La actriz de Hollywood dedicó tanto tiempo a su cabello como a su vestido, firmado por Prada, y el resultado ha sido espectacular. Es un peinado con bucles de trenzas ‘sisterlock’ con un aire sutil, elegante y glamuroso. Tiene una forma asimétrica que alarga el cuello de Lupita y lo hace único. Solo viable para mujeres con mucha cantidad de pelo y mucho tiempo.

El moño bajo clásico de Nicole Kidman

Nicole Kidman no necesita mucho para ser una de las más elegantes de la alfombra roja año tras año. En el caballo se ha decantado por el moño bajo y suelto el como mejor aliado. La tendencia de los mechones estratégicos, liberados en torno al rostro, que parece que se han escapado pero que están ahí más que estudiados, ha sido el toque perfecto a sus labios rojos.

El moño efecto lifting de Vanessa Hudgens

La actriz ha elegido un moño alto efecto mojado súper elegante pero que, además, tiene un efecto 'lifting' en el rostro de la artista. Se trata de un peinado estilo bailarina, ultra pegado, con raya al medio que realza y acentúa su sofisticación y elegancia.

El estilo de Audrey Hepburn en Saniyya Sidney

La joven, de tan solo 15 años, que interpreta a Venus Williams en 'El método Williams' junto a Will Smith, recurría a uno de esos looks infalibles en la historia de la gran pantalla y que recuerda a la añorada actriz. Su flequillo reinventaba el clásico moño, apostando por un recogido más alto y con una castaña mucho más gruesa. Ideal.