Los mejores peinados de los Goya 2022

En esta edición de los Premios Goya 2022 han sido los recogidos, en todas sus versiones, los peinados protagonistas de la alfombra roja.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La noche de los Premios Goya se convierte en cada edición en un derroche de estilo y looks de ensueño. Hoy, en su gala número 36, las actrices de nuestro país han vuelto a acaparar miradas gracias a sus estilismos y como no, a su belleza. Y es que, los peinados son el mejor complemento de un buen vestido, por lo que la decisión de cómo peinarte en una noche como la de hoy puede arruinar un look o elevarlo a la categoría de perfecto.

De entre todas las opciones que hemos visto este año en la red carpet, estas son algunas de nuestras preferidas.

La trenza XXL de Jedet

Las trenzas son ese peinado que nunca pasa de moda y que además son tan versátiles que pueden adaptarse a cualquier situación, desde un peinado para el día a día hasta un look de alfombra roja como este. Además, la trenza elegida por la actriz Jedet es especialmente espectacular por su longitud, ya que le llegaba por debajo del culete, y por los rizos al estilo folclórica que ha añadido en la parte frontal, haciendo de este look el complemento perfecto a su estilismo.

El falso bob de Cristina Castaño

La actriz ha decidido ser el centro de atención y lo ha conseguido (y no solo por ese vestidazo con transparencias), sino por el falso bob con el que ha decidido pasear por la alfombra roja. Así, aunque a simple vista parece que Cristina se ha cortado el pelo, en realidad es un peinado 'falso' que se consigue enrollando la parte de atrás de tu melena con un moño a la altura de la nuca, y escondiéndolo dentro del pelo, de tal manera que parezca que llevas un corte bob totalmente a la moda.

El recogido desenfadado de Goya Toledo

Uno de los estilos que más nos gusta ver en la alfombra roja (y que es más difícil de conseguir) son los recogidos desenfadados, ya que equilibran a la perfección este tipo de looks con vestidazos y le dan a nuestro estilismo un toque mucho más fresco y juvenil. En el caso de Goya Toledo el resultado no puede ser más espectacular, ya que ha optado por un moño bajo, dejando unos mechones sueltos en la zona delantera, que enmarcan su rostro y quedan perfectos con el escote asimétrico de su vestido.

El moño con flequillo de Almudena Amor

Los flequillos vuelven a ser tendencia en 2022, y a pesar de que este año se llevan más largos y de estilo setentero, nos encanta el protagonismo que le ha dado la actriz a su flequillo corto en su look, ya que ha sabido dulcificarlo con los mechones laterales que caen hasta el mentón, y que dejan al descubierto el original vestido de Valentino que ha elegido para esta gala.

El semi recogido romántico de Penélope Cruz

Era una de las apariciones más esperadas de la noche, y no ha defraudado. La actriz más internacional de nuestro cine se ha mantenido fiel a su estilo, optando por un semi recogido de estilo romántico que ya ha llevado en ocasiones anteriores y que le da un aire juvenil que combina a la perfección su el maravilloso vestido de San Valentín que eligió para su paso por la alfombra roja.

El recogido con tupé de Cate Blanchett

Esta ha sido la primera edición en la que los Premios Goya han tenido un galardón internacional, que ha recaído sobre Cate Blanchett. Como era de esperar, la actriz ha traído a nuestros premios todo el glamour hollywoodiense con su vestido de seda color champán bordado por completo con más de 300 flecos de cristales. Con semejante outfit, no podía dejar el peinado al azar, y ha acertado eligiendo un recogido con tupé que quedaba a la perfección con su original vestido, dándole el protagonismo que se merece.