Los 5 mejores cortes de pelo de los Premios Goya y que serán tendencia

Nos inspiramos en la alfombra roja de la gran noche del cine español para fichar qué nuevo aire darle a nuestra melena la próxima temporada.

María Aguirre Álvarez

La noche del 12 de febrero el Palacio de las Artes de Valencia se vistió de gala para celebrar el cine español y premiar el trabajo de quienes para su Academia han sido los mejores del pasado año. Pero ya se sabe que la gala de los Premios Goya es mucho más que una importantísima velada para el mundo de la cultura. También lo es para el de la moda y el de la belleza, cuyos profesionales preparan con esmero los looks que se ven sobre la alfombra roja y que están llamados a marcar algunas de las tendencias de los próximos meses.

De ahí que uno de los aspectos en los que nos hayamos fijado es en los peinados que más nos han llamado la atención de la jornada. Especialmente en los cortes de pelo con los que se han logrado porque son los que darán una pista clara de cuáles van a ser los más demandados en las peluquerías. Estos 5 son firmes candidatos a lograrlo:

Wolf cut

Emma Suárez no logró alzarse con el que podría haber sido su cuarto Goya a la mejor actriz por su papel en Josefina, sin embargo, su look causó sensación en la gala. Y no solo por el magnífico vestido de Teresa Helbig, también por su melena ondulada, desfilada y con flequillo que estaba peinada en un perfecto equilibrio entre natural, fresco y salvaje.

Su corte de pelo será uno de los más buscados en este 2022 porque se sitúa a medio camino entre los conocidos como shaggy o el célebre mullet, porque combina las múltiples capas uno con el contraste de longitudes del otro. "Al ser un corte un poco más largo de la altura de los hombros, acentúa la textura natural de nuestro pelo", explican los profesionales de Llongueras, quienes inciden en cómo "aporta volumen y movimiento".

El flob

Otra de las que arrasó sobre la alfombra roja fue Nieves Álvarez. Impecable como siempre con un look de Alta Costura en blanco y negro que jugaba con las transparencias, su diseño era tan atrevido que prefirió mostrarse conservadora en el peinado, lo cual fue todo un acierto porque gracias a eso pudimos admirar otro de los cortes de pelo más demandados: el flob.

Puede parecer un bob clásico pero, en este caso, no lleva capas y se lleva perfectamente liso por lo que lo mejor es peinarlo como recomienda Mario Anes, director artístico de Cotril España: primero, aplicando primero un poco de crema alisadora; después, secando el cabello con ayuda de un cepillo plano y direccionando hacia abajo para conseguir rebajar el volumen natural; y, una vez seco, planchándolo por secciones con el fin de conseguir un cabello ultra liso para después pulverizar un spray que ayude a protegerlo de la humedad y evitar el encrespamiento. "De esta manera conseguirás que luzca super brillante, pulido e intacto durante todo el día", aconseja el experto.

Mini bob

La versión XS del bob va a ser absoluta tendencia a lo largo de los próximos meses y Michelle Jenner ya nos había dado pistas sobre ello. La aparición de la actriz en la edición número 36 de los Premios Goya nos sirvió no solo para confirmar esta teoría, también para comprobar la versatilidad que es capaz de ofrecer un pelo tan corto que sienta igual de bien liso que rizado.

La intérprete lo lució con raya a un lado bien marcada por el efecto mojado, dejando así su rostro completamente despejado y enfatizando el carácter geométrico de este corte que es tan atrevido como acertado.

Melena extralarga

En el extremo contrario nos topamos con Bárbara Lennie quien se mostró arrebatadora con su atrevida combinación de plumas, plisados y arneses firmada por Gucci, pero también con su cabello XXL peinado suelto ligeramente ondulado y con raya en medio para potenciar la languidez de su look de manera maestra.

Como más destacarán las melenas extralargas en las peluquerías este año es ajenas a capas o juegos de volúmenes pero, como bien advierte Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros en Málaga, "Siempre tenemos que adaptar las tendencias a las necesidades o características de nuestro rostro o tipo de pelo. Las tendencias son propuestas que te inspiran y que se acomodan a como tú eres y no al revés, la personalización es fundamental. Se llevan las melenas largas, pero el corte será de una forma u otra dependiendo de cada persona. Cuando el pelo es fino y escaso, recomiendo cortes totalmente rectos y compactos porque disimilan la escasez. Si es demasiado fino, pero no hay problema de cantidad, me gusta dar fluidez cortando algunas capas. Y si es muy grueso, intento desfilar para quitar peso de las raíces. El modo dependerá de la forma del rostro para equilibrar los volúmenes donde hagan falta.”, cuenta.

Garçon

Un clásico que nos ha traído de vuelta Aitana Sánchez Gijón. La actriz ha logrado que nos entren ganas de meter la tijera a nuestra melena después de ver lo favorecedor que resulta en ella este cómodo corte de nuca despejada y flequillo ladeado que en la ceremonia de los Goya llevó peinado de manera desenfadada para que brillara su vestido negro de Roberto Diz creado a base de neopreno y tul negro con aplicaciones de perlas y cristales.

Hay que tener en cuenta que puede dar bastante juego con el flequillo ya sea retirándolo hacia atrás, dejándolo a un lado o posándolo sobre la frente. También permite variar con las texturas, el efecto húmedo o las ondas, por ejemplo, funcionan genial en múltiples situaciones.

Además de tendencias en cabello, la alfombra roja de los Goya nos dejó muchos trucos de maquillaje a tener en cuenta y un despliegue fashion con la moda española como protagonista.