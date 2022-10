La actriz ha apostado por la técnica de los 90 que deja las raíces oscuras a la vista, al igual que otras como Kim Kardashian o Gigi Hadid.

Sara Ullate

"A veces soy rubia", escribía Maribel Verdú a través de Instagram para desvelar a su legión de seguidores el que es hasta el momento su cambio de look más radical. Sí, hablaba en sentido literal.

La actriz ha dejado atrás una de sus grandes señas de identidad durante los últimos años, su larga melena morena, para dar la bienvenida este otoño a un peinado tan favorecedor como arriesgado en el que estrena corte, un híbrido entre la media melena y el 'long bob' y nuevo color, el gran protagonista de este cambio: un delicado rubio dorado.

Se trata de un atractivo y rejuvenecedor color que resalta las facciones de Maribel Verdú y consigue aportar luz a su rostro de forma inmediata. Asimismo, para lograr un resultado más desenfadado y siguiendo una de las tendencias capilares más populares de los últimos meses tanto en pasarelas como 'street style', que ha regresado directamente de los años 90, Maribel Verdú ha dejado las raíces oscuras a la vista.

Una técnica que mantiene el color base de su cabello con el firme objetivo de mostrar un cambio lo más natural posible que es capaz de conseguir un contraste arriesgado y favorecedor a partes iguales. Existe la posibilidad de lograr una transición más marcada, como en el caso de Verdú o de iconos como Kim Kardashian, Margot Robbie y Gigi Hadid, que no han dudado en seguir esta técnica de forma reciente; o más sutil, de forma que apenas apreciemos el cambio de color, habitual en melenas castañas.

No sabemos si al igual que otras actrices como Úrsula Coberó o María Pedraza se trata de un cambio de look por exigencias de guión y forma parte de un nuevo proyecto profesional de Maribel Verdú en la pequeña pantalla o de verdad ha decidido adentrarse en el bando de las rubias, sea cual sea el motivo de este renovado peinado es innegable que resulta muy rejuvenecedor. La intérprete española ha logrado no solo mayor calidez y luz en su melena, también un aspecto renovado y juvenil que le sienta de maravilla. Y al mismo tiempo ha demostrado que el cabello rubio, sea cuál sea, no conoce de límites ni edades. ¿Te atreverías a seguir sus pasos?