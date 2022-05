María Pombo, ese peinado con trenza te lo vamos a copiar porque es el 'salvalooks' de invitada definitivo

Si tienes algún evento especial apuntado en tu agenda, toma nota de este recogido, precioso y desenfadado, que puedes recrear tú misma en casa.

SILVIA VÁZQUEZ

Ni un buen bolso ni un pintalabios potente, el detalle que puede marcar la diferencia en tu próximo look de invitada es el peinado. Y eso lo sabe bien María Pombo, toda una experta en moda y belleza que, una vez más, nos ha inspirado con su último estilismo (del que nos gusta TO-DO).

La ocasión merecía sacar la artillería pesada: este jueves la 'influencer' ha ejercido como anfitriona en el fiestón organizado por Mó de Multiópticas, firma de la que es embajadora esta temporada junto a Omar Montes, Bertín Osborne y Ana Obregón. Analicemos sus 'outfit'.

Para empezar, ha estrenado en primicia un vestido que es el último lanzamiento de Name The Brand, la marca de moda que ella misma ha fundado. De color rosa, con estampado de cuadros y un llamativo escote trasero que se extiende hasta la cintura creando un bonito efecto 'cut out', la prenda estará a la venta próximamente en su tienda 'online' con un precio de 149 euros.

María Pombo lo ha combinado con joyas doradas y unas sandalias de tacón en un naranja vitaminado, el mismo tono que luce en su manicura más primaveral hasta la fecha. Pero, si entramos de lleno en materia de belleza, lo que más nos ha llamado la atención es, sin duda, el precioso peinado con trenza que ha lucido porque es exactamente lo que andábamos buscando ahora que empieza la época de 'BBC' (bodas, bautizos y comuniones) y nuestra agenda está que echa humo.

Creado por el estilista Jesús de Paula, la reina de Instagram ha apostado por un recogido desenfadado, que enmarca el rostro gracias a unos mechones delanteros, sueltos y ondulados. El peinado en cuestión es una pequeña trenza de espiga a la altura de la nuca, que ha rematado con un coletero rosa para dejar el resto de su melena rubia cayendo libre por la espalda. ¡Nos encanta!

En cuanto a los detalles de maquillaje, ha sido la 'make up artist' Paula Soroa quien se ha encargado de crear ese aspecto de 'buena cara' bronceada, con extra de iluminador en los pómulos, labios 'nude' y sombras en tonos tierra. Tomamos nota.