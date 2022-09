María Pombo ha descubierto que la coleta Barbie es la que más favorece

Además de resultar cómodo, este peinado dulcifica el rostro y es tendencia absoluta esta temporada.

Julia García

Lo que ha sido bautizado como "Barbiecore" no es una tendencia que solo tiene que ver con el color rosa. Es cierto que las calles y las pasarelas se han teñido de esta azucarada tonalidad a través de trajes, vestidos y todo tipo de complementos, pero también lo es que el peinado estrella de la famosa muñeca ha pasado a ser de lo más inspirador.

Esa coleta bien alta, pulida, que gana volumen en la caída y termina con las puntas metidas hacia dentro ha pasado a ser la más recurrente para completar un look de invitada esta temporada. Y sino que se lo pregunten a María Pombo que acaba de probar suerte con ella para acudir a una fiesta organizada por Dior en Madrid y el "experimento" no podía haberle salido ser mejor. "Tengo que reconocer que el resultado final me ha encantado", escribía la influencer en sus stories sobre el trabajo del creativo del cabello, Jesús de Paula.

Puede generar dudas apostar por él por su marcado estilo naïf pero hay que reconocer que se trata de un recogido cómodo y altamente favorecedor ya que al retirar el pelo por completo del rostro de una manera tan delicada y sofisticada consigue un efecto rejuvenecedor al instante. Incluso puede lograr este mismo objetivo de otras maneras pero sin salirse de esta estética dulce como probó Penélope Cruz hace tan solo unos días en el Festival de cine de San Sebastián cuando recogió su Premio Nacional de Cinematografía con un peinado que va en esa misma línea del conocido como "doll hair" (pelo de muñeca) pero que dejaba parte de su melena suelta.

En el caso de María Pombo ha preferido recogerla entera y trabajar bien las puntas para que queden marcadas, además de añadir un postizo con el que ganar un poco más de volumen y enfatizar el look inspirado en la década de los 60.

Esta coleta Barbie era la guinda de un estilismo muy diferente a los que suele lucir María Pombo en este tipo de contextos pero que ha sido todo un acierto.

Los otros protagonistas han sido el conjunto de chaqueta corta y minifalda en tono crudo con estampado de rayas de strass en dorado y plateado firmado por Teresa Helbig, las sandalias de altísimo tacón y plataforma de Lodi y el bolso de Dior en rosa pastel tamaño XXS que ha escogido como único accesorio junto a unos discretos pendientes.