La clásica diadema en zigzag vuelve de nuevo a nuestra vida como máxima tendencia para salvar ese 'bad hair day'.

Cecilia Franco

Creemos que no es fruto de la casualidad. De hecho es que después de analizar su evolución, no nos ha sorprendido demasiado el retorno de este complemento para el pelo que tan nostálgicas nos pone. Durante la adolescencia, o más bien finales de los años 90 o principios de los 2000, fue protagonista la diadema elástica en forma de zigzag. ¿Lo recuerdas? Este accesorio para el pelo se convirtió en todo una adicción de las 'millenials' y ahora se encarga de cumplir con la norma 'las modas siempre vuelven'. Y es que, efectivamente, vuelve o al menos eso es lo que nos ha querido demostrar María Pombo, a través de sus redes, que rescata este accesorio, así como el recuerdo de su adolescencia, como la alternativa en tendencia para esos 'bad hair days'.

Nos ponemos muy nostálgicas con esas modas que vuelven inesperadamente. Pero lo cierto es que después de hacer un maratón de la segunda temporada de Euphoria, creemos que ha llegado el momento de rescatar el complemento que lleva una de sus protagonistas y que ha arrancado alguna que otra sonrisa por todos esos recuerdos que nos invaden. No sabemos si este rescate tiene que ver con la serie, pero la verdad es que María Pombo nos ha devuelto a los 2000, al sacar un recopilatorio de fotos donde una María en plena adolescencia lucía una diadema en zigzag con esa sujeción tan peculiar.

A muchas les traerá recuerdos de aquel verano adolescente en la playa, a otras del cole… María con un sentimiento de melancolía recuerda su tiempo en Canadá con 16 años o sus tardes con amigas en las que nunca fallaba este complemento con efecto cascada que tanto adorábamos. "Me acabo de comprar esta diadema…¿os acordáis? Os juro que cuando tenía 15/16 años NO ME LA QUITABA. Vamos a ver cómo me queda ahora…" , y deseando estamos ver cómo queda y el efecto que crea en la versión 2022.

No hay más que echar la vista atrás para darnos cuenta que Zara rescató este complemento en 2017, Bella Hadid ya avisó sobre la pasarela del diseñador neoyorquino Prabal Gurung en 2018, ahora en 2022 es rescatado por la serie Euphoria y, por si fuera poco, María Pombo ya tiene su diadema encargada en tienda. Concretamente, un diseño de la firma You are The Princess que puedes encontrar en Primor por tan solo 1 €. ¿Casualidad? No lo creemos. Sobran todo tipo de motivos para pensar que estamos ante la súper tendencia inesperada del momento, que toda 'fashionista' deseará rescatar del baúl de los recuerdos y que recogerá muy bien el cabello en esos días difícil de manejar.

