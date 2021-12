La actriz está tan metido en su personaje que se ha cortado el pelo al más puro estilo francés. Aunque ya te anunciamos que todas lo vamos a querer para el año que viene.

UXÍA B. URGOITI

Tenemos la fecha del 22 de diciembre marcada en nuestro calendario, e incluso ya sabemos lo que nos vamos a poner ese día, en el que por fin, se estrena la segunda temporada de nuestra serie favorita (que nos perdone 'Sexo en Nueva york') 'Emily in Paris'. El programa de Netflix nos tiene enganchadísimas, nos encantan los personajes, el vestuario y ¿qué podemos decir de los escenarios si se desarrolla en la capital francesa? Pues que es todo precioso e ideal. Y parte del éxito que tiene se lo debe a su protagonista, la británica Lilly Collins. La actriz tiene un estilo que nos encanta y muchas veces no sabemos si es ella o el personaje que interpreta. Y eso es justo lo que ha ocurrido con un nuevo tema que nos obsesiona, el flequillo que ha lucido en la presentación de la segunda entrega. La cita tuvo lugar en Washington y la protagonista lució un cambio de 'look' que nos ha dejado enamoradas.

Ya sabemos que no hay nada más francés, en lo que a cabello se refiere, que un flequillo y parece que Lilly ya tiene la nacionalidad gala al completo gracias a su nuevo corte de pelo.

La hija de Phil Collins lució un favorecedor flequillo estilo cortina justo hasta las cejas que marcaba sus preciosos ojos marrones con forma de almendra. El resto del cabello, lo lució suelto y como despeinado, un estilo muy 'Je ne sais quoi' tan francés. Esto el día del estreno, pero es que luego la hemos vuelto a ver todavía más afrancesada en su cuenta de Instagram al lucir una camiseta a rayas marinera. Y claro, nosotras también queremos.

Así que el nuevo flequillo de la actriz es nuestra apuesta para nuestro cabello en el 2022. Estamos seguras de que lo va a petar porque puede llevarse de muchísimas maneras, o todo recto tapando completamente la frente, o hacía un lado, lo que lo convierte en el aliado perfecto para las que aman los flequillos, pero no se atreven a lanzarse y hacerlos suyos.

Puedes llevarlo con la melena suelta o recogida, tanto si llevas el pelo largo como corto. Vamos que va a ser el corte de pelo perfecto y que puede que no esperemos al 2022 y que lo luzcamos el día del estreno de la segunda temporada de 'Emily in Paris'.