Laura Escanes se anticipa al otoño y rejuvenece su melena con un tono pelirrojo

La 'influencer' ha querido cerrar así la temporada de verano

Noelia Murillo

Parece que fue ayer cuando estábamos dando comienzo a un verano que no terminaba de llegar. Teníamos nuestras dudas sobre cuándo llegaría el día en que no hiciese falta la típica chaqueta de entretiempo para cuando hiciese frío y poder hacer un cambio de armario en condiciones sin tener que preocuparse de no guardar en el fondo las prendas de primavera. Efectivamente, llegó, ese momento en el que nos sudaban hasta las pestañas y lo único que necesitábamos era una bebida fría, un aire acondicionado y el mar.

Todos los años se habla de depresión postvacacional y algunos apuntan a que este será el año más complicado para la denominada 'vuelta al cole' precisamente porque hemos vuelto a vivir los veranos como siempre. Eso que vimos en el videoclip de 'Despechá' de Rosalía, que a día de hoy acumula más de 52 millones de 'me gusta' (se dice, pronto, teniendo en cuenta que se estrenó hace poco más de un mes), con los amigos y la familia. Al fin pudimos distanciarnos un poco de los momentos más graves de la pandemia y eso se notará mucho cuando volvamos a sentarnos en la silla de la oficina para pasar una media de ocho horas tecleando.

Puede que por eso septiembre también sea el mes de los reencuentros y de los cambios, un momento que muchas aprovechan para estrenar nuevo corte de pelo y acabar con las puntas abiertas y maltratadas por el sol y el agua del mar. No obstante, también es un momento de cambio radical y de color, para que esa vuelta al trabajo sea aún más entretenida y tenga nuevas vibraciones. Puede que por eso Laura Escanes haya decidido aplicar uno de estos cambios a su melena, tal y como había avisado anteriormente a sus 'followers' de Instagram.

Si el año pasado abandonaba su pelo rubio y lo llevaba a un brillante moreno, este se ha decantado por el pelirrojo que, por lo que parece, será una de las grandes tendencias de este otoño. "Para empezar por todo lo alto septiembre", ha escrito la también conductora del pódcast 'Cariño, pero ¿qué dices?', que dirige junto a su marido, Risto Mejide. Tal y como ha recordado la propia Laura, una vez más ha acudido a su peluquería favorita, Blondie Madrid, donde le han aplicado color de Wella Professionals. Lo cierto es que le ha quedado muy natural y lo luce muy bien con una melena recta con capas largas.