Kim Kardashian defiende el lob como corte de pelo estrella para el verano

La empresaria ha vuelto a cambiar de look, esta vez con una melena midi platino que es ideal para llevar mejor el calor.

Julia García

Para hacer su aparición estelar en la gala del MET y enfundarse en el icónico vestido de Marilyn Monroe que tanto ha dado de qué hablar, Kim Kardashian no solo adelgazó siete kilos tras seguir una nada recomendable dieta express, también aprovechó para teñir su melena de rubio platino como el que lució en su día la desaparecida actriz. Lo que no hizo fue cortar su cabello ya que prefirió llevarlo recogido en un clásico moño de bailarina pero, después de unas semanas presumiendo de él en su versión XXL, la empresaria ha decidido que ya era hora de sanearlo y no ha tenido ningún reparo en utilizar la tijera.

Aprovechando el lanzamiento al mercado de SKKN by Kim, una línea de belleza de alta gama compuesta por nueve cosméticos de carácter sostenible y natural con un packaging de cuidada estética minimalista que supone una ampliación más de su imperio –además del reality que protagoniza junto a sus hermanas en Hulu es la creadora de SKIMS y KKW Beauty–, la más famosa de las Kardashian ha decidido cambiar de look y apostar por una melena midi ultrafavorecedora.

La elección de Kim Kardashian para afrontar el verano no ha sido un bob clásico como el que ha estrenado recientemente Cate Blanchett, tampoco o un swag o un pixie como los que son tendencia en este 2022. Su acierto ha sido decantarse por un long bob –también conocido como lob– y así nos lo ha mostrado orgullosa a través de un par de selfies que ha compartido en su perfil de Instagram en los que aparece junto a la respetada editora de moda Anna Wintour. "Bobbsey Twins" ha escrito la influencer como pie de foto, haciendo referencia así a dos personajes clásicos de la literatura infantil estadounidense, las gemelas Bobbsey que protagonizaban la saga creada por Laura Lee Hope.

Este corte de pelo se caracteriza por la enorme versatilidad que ofrece ya que resulta mucho más fresco pero, al mismo tiempo, permite ser manejado con recogidos fáciles u otro tipo de peinados que sientan de maravilla.

La celebrity lo ha llevado como es habitual en ella, suelto, extraliso y peinado con raya en medio con las puntas hacia fuera, perfecto para acompañar su no menos llamativo estilismo firmado por Balenciaga en el que unos leggings tricolor eran los protagonistas e iban acompañados de unas botas a juego, unas gafas de sol y una camiseta blanca anudada en la parte de la espalda.