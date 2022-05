Kate Middleton sigue la estela de la reina Letizia y luce con orgullo sus raíces blancas

¿Conseguirán entre las dos crear tendencia entre las royals europeas y conseguir que las reinas y princesas apuesten por un cabello 100% natural?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Seguramente uno de los rasgos más distintivos de Kate Middleton sea su melena. De hecho, estamos más que acostumbradas a verla en todas sus apariciones públicas con cortes sofisticados, pelazo con mucho volumen, ondas y hasta con accesorios para la cabeza como diademas o tocados cuando el protocolo lo permite. Así, cada vez que la vemos acudir a un acto no solo nos fijamos en su impecable estilo a la hora de vestir, sino también en su cabello. Por eso, cuando el pasado miércoles. con motivo de la entrega de 'The Queen Elizabeth II Award for British Design', los premios que reconocen el talento del mundo de la moda del país, la vimos luciendo un vestido verde con cinturón muy favorecedor, no pudimos evitar fijarnos también en su melena, concretamente en sus raíces blancas, que decidió lucir con la misma naturalidad con la que luce nuestra reina Letizia sus canas.

Y es que, en el último año, la elección de Doña Letizia de lucir la melena al natural, presumiendo de canas se ha convertido en una apuesta 'beauty' bastante habitual en sus apariciones públicas debido, quizás, al auge de las melenas plateadas, que las últimas temporadas han hecho de las canas una auténtica tendencia de peluquería. Y esta semana hemos podido comprobar que, al parecer, la duquesa de Cambridge está pensando en seguir su estela.

Kate Middleton y la tendencia de las melenas blancas

Con su larga melena y su impecable peinado, la duquesa de Cambridge demuestra que sus raíces blancas no le restan ni un ápice de elegancia. Nos encantan su pelo largo, brillante, sedoso y perfectamente peinado, que además siempre se le ve sano y cuidado. El detalle más chic de todos: la raya bien centrada que resalta sus facciones y añade un toque gráfico a su peinado.

Al igual que Kate Middleton, tú también puedes optar por dejar tus raíces visibles si te gusta ya que, a lo largo de la historia, las melenas blancas han sido un símbolo positivo y algo a lo que aspirar, y ya es hora de que volvamos a poner en valor las canas. Según Rachel Gibson, historiadora del cabello en la redes sociales, históricamente el cabello plateado era un símbolo de sabiduría y conocimiento, y lo que es realmente nuevo en la historia es la obsesión por la juventud que nos ha hecho ocultar las canas. Durante el siglo XVIII la clases poderosas europeas lucían elaboradas pelucas blancas que marcaban su rango social, y no fue hasta el siglo XX que empezaron a usarse colorantes para teñir las canas.