En la luna de miel más mediática que se recuerda, estamos viendo a una Jennifer López más elegante que nunca, dándonos cada día una lección de estilo en París con sus looks y sus peinados, cada cual más chic que el anterior. Los repasamos todos para coger ideas para nuestros eventos veraniegos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La cantante Jennifer López se encuentra en la capital francesa de luna de miel con su recién estrenado marido, Ben Affleck. Compras en Sephora, una tarde de relax en la cubierta de un barco por el Sena, una pausa gastronómica en el restaurante Le Flore en l'Île... Los dos tortolitos recorren todo París, multiplicando las actividades a dúo y las llegadas y salidas en la entrada principal de su residencia de vacaciones de 5 estrellas, el hotel Costes.

En este contexto, no es ninguna sorpresa que las fotos que han captado los 'paparazzi' durante sus paseos hayan hecho saltar al mismo tiempo los medidores del amor y de las tendencias. Con lo que hemos visto hasta ahora, no cabe duda de que J.Lo ha llenado su maleta de vestidos ideales, pero si miramos más allá de sus outfits, en materia de peinados también ha ido acumulando un acierto tras otro. Un moño de bailarina, varias coletas de diferentes estilos, un semi recogido o un look con melenaza suelta han sido algunas de sus opciones para estos días. Son peinados muy favorecedores y perfectos para el verano para los que además no necesitarás un peluquero para copiarlos. Te desvelamos los secretos de los peinados de Jennifer López en su luna de miel parisina.

El moño de bailarina

Para hacer este peinado recoge tu pelo hacia atrás y utiliza un cepillo para alisarlo un poco en la parte delantera. Haz primero una coleta y luego enrolla todo el pelo alrededor de la goma y sujétalo con otra o bien con horquillas de moño, en función de la largura y el grosor de tu pelo. ¡Es súper sencillo! Además, no es un peinado demasiado recargado, perfecto para una noche romántica en la Ciudad de la Luz.

La coleta alta

Para hacer frente a la ola de calor en París (y celebrar su cumpleaños con un lookazo), Jennifer López optó por la sencillez y la elegancia de una coleta alta. La cantante, además, quiso darle un aire casual al look, dejando sueltos algunos mechones rebeldes y algún que otro 'baby hair' en la zona de la frente. Así, no solo daba todo el protagonismo a su vestido, sino también a las joyas con las que lo combinó.

El secado natural

Durante su estancia en París, la parejita también ha tenido tiempo de dar un paseo en barco por el Sena, momento que la cantante aprovechó para lucir su melenaza suelta y su bonito balayage. Se trata de un peinado muy natural que se adapta perfectamente a las curvas de su rostro y que deja a la vista su corte capeado y su flequillo cortina que ella misma se ha encargado de convertir en una de las tendencias del verano.

La coleta con flequillo

Con los días de calor extremo que hemos vivido, es lógico que JLo haya optado por llevar el pelo recogido casi siempre. Esta vez ha sido una coleta de inspiración boho, a media altura y dejando suelto su flequillo, un peinado que combinaba a la perfección con su vestido.

El semi recogido

Por último, para su visita al Louvre, la actriz eligió un sencillo semi recogido que despejaba bastante su cara y le daba un toque muy juvenil, dejando suelto el flequillo y recogiendo, con varias horquillas a cada lado, los laterales de su melena. Se trata de un peinado muy fácil de hacer y que, si eliges una horquilla tipo joya, puede ser la opción ideal para tu peinado de invitada.