Jennifer Lopez ya llevó en los 2000 la melena oscura y larga de su último cambio de look

La actriz deja atrás su cabello color caramelo por exigencias del guion y regresa a este estilo que ya lució hace más de dos décadas. ¡Fantástica!

SILVIA VÁZQUEZ

Es una de sus señas de identidad, por eso, cada vez que Jennifer Lopez le da un nuevo aire a su melena, su cambio de look acapara titulares e inspira tendencias en los salones de peluquería de todo el mundo. Y eso es lo que, predecimos, volverá a ocurrir este invierno ya que, después de una larga temporada presumiendo de una melena con mechas doradas, la estrella se ha despedido de la gama de los caramelo para probar un castaño mucho más oscuro, pero igual de favorecedor.

En concreto, aclaran los expertos, J.Lo ha elegido un tono avellana "que le aporta magnetismo y que es uno de los colores del invierno", según apunta María José Llata, de la peluquería Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantabria). ¿El motivo? Probablemente, "darle intensidad a su imagen" para afrontar el rodaje de su último trabajo: un thriller de Netflix titulado 'The Mother' en el que se mete en la piel de una asesina que sale de su escondite para proteger a su hija.

"Este tono, que incorpora varias intensidades más claras y más oscuras, se ve muy bien con sus rasgos y su piel, ligeramente tostada y con matices cálidos", añade al respecto Charo García, de Illitia Beauty & Science (Balmaseda, Bizkaia), quien indica, además, que logra "aportarle más profundidad, al mismo tiempo que rejuvenece su aspecto, haciendo que sus ojos y sus pómulos se proyecten".

No nos sorprende la capacidad de este nuevo look para restar años, ya que es un estilo con el que la propia Jennifer Lopez ya triunfó hace más de dos décadas. Así lo vemos, por ejemplo, en esta imagen de los Premios Grammy del año 2000 en la que luce su famoso vestido de Versace -sí, el mismo al que ella se ha referido como "el mejor look de su vida" y con el que desfiló recientemente para la firma italiana, demostrando que por ella no pasa la edad- junto a su pelo castaño, largo y oscuro.