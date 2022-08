Guía para mantener a raya los 'baby hairs' este verano

¿Te molestan esos pelitos nuevos que no paran de crecerte en la raíz? Con estos trucos y peinados podrás domar los llamados 'baby hairs' y mantenerlos en su sitio y con la forma que tú elijas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En verano, se pegan a la frente. En invierno, se carga rápidamente de electricidad y sobresale de la cabeza. Estamos hablando de los conocidos como 'baby hairs'. Es decir, el pelo que acaba de crecer y que puede verse especialmente en la línea del cabello en la zona de la frente, a veces como una pelusa muy fina, y otras como pelos ligeramente más largos.

La mayoría de las veces ni siquiera notamos estos pelitos cortos, pero una vez que nos damos cuenta, nos molestan muchísimo y es lo único que podemos ver al mirarnos al espejo. Como suelen ser pequeños mechones aislados, a menudo es difícil controlarlos cuando nos peinamos, ya que sobresalen de las raíces y no quieren integrarse en el resto del peinado.

Sin embargo, hay algunos trucos que puedes utilizar para domar estos 'baby hairs' e incluso algunos peinados que te servirán para convertirlos en parte de tu estilo y de tu look. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre ellos.

Cómo domar los 'baby hairs'

Para domar estos pelitos rebeldes todo lo que necesitas son unas cuantas herramientas de peinado útiles y uno o dos productos de styling. Además, probablemente ya tengas algunas de estas herramientas en casa, así que la inversión será mínima.

#1 El cepillo de dientes

Antes de invertir dinero en nuevos utensilios, también puedes utilizar un cepillo de dientes que tengas en casa sin estrenar. Rocía un poco de laca sobre él y peina tus 'baby hairs' para darles la forma deseada.

#2 Laca y secador de pelo

A la hora de peinarse, la laca y el secador son los adversarios finales de cualquier pelito rebelde. Humedece ligeramente tus 'baby hairs' y rocíalos con un poco de laca. A continuación, péinalos en la dirección deseada. Ahora sécalos con el secador. El calor hace que la laca 'pegue' el pelo rebelde en su sitio.

#3 Gel de acabado

Un gel de acabado es muy práctico para llevar en el bolso y peinar los 'baby hairs' allá donde estés. Es como una máscara de pestañas, pero especialmente diseñada para los finos mechones de las raíces. Basta con pasar el cepillo por los pelitos y fijarlos en su sitio.

Peinados para lucir tus 'baby hairs'

Moño desordenado

En los típicos días que tu pelo no pasa por su mejor momento -con o sin 'baby hairs'- un moño desordenado es siempre una gran opción. Combina igual de bien con un look para la oficina que con un conjunto de vaqueros informal. Para que tus 'baby hairs' no destaquen tanto, retira con cuidado algunos mechones de la parte delantera de la línea del cabello, creando un estilo más desenfadado.

Coleta alta

Si quieres lucir tus 'baby hairs' de forma creativa, recoge el pelo en una coleta alta y péinalo bien hacia atrás. Rocía todos los pelos que sobresalgan en las raíces con laca. A continuación, forma pequeños rizos sobre la frente y las sienes. Seca con el secador la zona para que se mantenga en su sitio durante todo el día.