Para el estreno de Competencia oficial, la actriz ha presumido de un look retro absolutamente ideal.

María Aguirre Álvarez

Penélope Cruz protagoniza junto a Antonio Banderas, Competencia oficial. Dos de los nombres propios del cine español vuelven a unirse en la gran pantalla –ya coincidieron en Los amantes pasajeros y Dolor y gloria– esta vez en una sátira sobre el mundo del cine dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. Ambos acaban de iniciar la gira de presentación de la cinta que ha tenido una primera parada en Madrid donde hemos podido verles primero ante la prensa, después de visita al plató de televisión de El hormiguero y finalmente en la alfombra roja que se ha desplegado para la ocasión.

Para este momento, la actriz confió de nuevo en su firma de cabecera, Chanel, la encargada de firmar tanto los pendientes en forma de aro como el increíble vestido largo de estampado en blanco y negro que forma parte de la colección Resort 2022 de la casa francesa.

El diseño escogido por Panélope Cruz es pura inspiración 70's. Desde el print casi psicodélico en dos colores hasta las mangas acampanadas y el cuello babero que remarca el vestido en la parte superior. Es por eso que para redondear su look setentero la nominada a un Oscar a la mejor actriz en la edición de 2022 por Madres paralelas ha decidido optar por un peinado acorde con el estilismo.

La intérprete ha recogido la parte superior de su melena de manera sutil y la ha acompañado de un flequillo desfilado presumiblemente postizo de lo más favorecedor, como si de un accesorio más del conjunto se tratara para darle aún más relevancia al peinado.

Gracias a este flequillo tupido y cargado de textura, Penélope Cruz le ha dado un toque fresco y juvenil a su cabello oscuro, enmarcando así su mirada en la que los ojos estaban maquillados con un suave ahumado.

No es esta la primera vez que la actriz española apuesta por este recurso para cambiar su look por una noche en solo un minuto. Bastan apenas un par de clips laterales que se quitan y ponen con gran facilidad –previo cargado del pelo para garantizar una mayor fijación– para probar suerte con una imagen totalmente diferente. La madrileña no duda en jugar con el flequillo para renovar su corte de pelo siempre que tiene ocasión, la última el pasado mes de diciembre cuando fue homenajeada en el Moma de Nueva York por su extensa trayectoria profesional.