Ester Expósito ha recuperado la cinta para el pelo que llevábamos de adolescentes

Los 2000 vuelven también a nuestro cabello y la actriz es una de las mejores embajadoras del estilo YK2.

Julia García

Para muchos expertos la década de los 2000 está considerada una de las peores (si no la peor) en cuestión de estilo. Sin embargo, guste o no, hace tiempo que la estética que reinó entonces ha vuelto. Los pantalones de talle bajo, el tank top, los cinturones de cadena, las plataformas... no hay prenda o complemento de comienzos de milenio que se haya quedado en el olvido. Es más, hasta los peinados que lucíamos por aquella época están de regreso.

Esos mechones largos que llamábamos colmillos cuya función es la de enmarcar el rostro, las trenzas finísimas, los dos moñitos o las minipinzas son algunos ejemplos junto con la cinta de la que venimos a hablarte a continuación. ¿Recuerdas esa diadema elástica que colocábamos en la parte delantera para retirar el pelo de la cara? Pues Ester Expósito ha decidido volver a recurrir a ella para completar un look informal y tras ver lo bien que queda ahora nos han entrado ganas de seguir sus pasos.

La adolescente que vive en ti seguro que se ve reflejada en el look con el que ha aparecido la actriz en los stories de Instagram: pantalones cargo vaqueros –otra prenda indispensable dosmilera–, sudadera amplia en color blanco, pendientes en forma de aro tamaño XL, una coleta bien alta y pulida y la mencionada cinta, ancha y negra. Vamos, que no queda ninguna duda de que Ester Expósito es una de las mejores embajadoras del estilo bautizado como YK2.

A su favor tiene este accesorio que es mucho más cómodo que las diademas rígidas pese a cumplir con la misma función, ya que puede sacarnos de un apuro en uno de esos días en los que nuestra melena se muestra rebelde porque no hay forma de domarla y se erige como la mejor compañera para un look de entrenamiento por garantizar confort en este sentido.

Al ser moldeable y flexible, permite esta cinta adaptarse a cualquier tipo de rostro y puede ser llevada como lo ha hecho la intérprete con el pelo recogido o simplemente dejando el cabello suelto ya sea este rizado o liso.

Tampoco hay un modo de colocarla porque, aunque como más se ve es cubriendo la raíz, es posible lucirla dejando parte del pelo a la vista por delante que el resultado es igual de bueno. A nosotras, desde luego, ya nos ha convencido...