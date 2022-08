Edurne dice adiós a su larga melena rubia

La cantante ha vuelto a los escenarios con un cambio de look perfecto para el verano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Por fin, dos años después de que viera la luz su disco 'Catársis' –además de una segunda edición deluxe que presentó en El hormiguero– y tras haber pasado casi 5 años desde que se enfrentara a su último directo por haberse centrado en el mundo de la televisión –participó en la serie 'Servir y proteger' además de en diversos programas como 'Got talent'–, Edurne regresó el pasado mes de abril los escenarios.

Sin embargo, en junio, tras uno de sus conciertos, la cantante se veía a cancelar parte de su gira por motivos de salud. "Tengo que contaros que el otro día tras el concierto de "Dial Únicos" me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar.. así que lamentablemente tengo que cancelar los dos conciertos de este finde... me da mucha pena pero prometo intentar retomarlos muy pronto , mientras tanto voy a hacer mucho caso a los expertos! En dos semanas estoy como nueva 💘💘 Gracias por todo el cariño que me dais, sois los mejores!!!! Y en unas semanas…. Música nueva!! 😘😘😘😘😘", escribía en su perfil de Instagram.

Tras esta, vinieron más cancelaciones, por lo que la cantante ha estado un tiempo sin dejarse ver en público ni en las redes sociales (al menos con fotos actuales). Por eso, cuando ayer volvió por fin a los escenarios tras este parón momentáneo quiso sorprender a todos sus fans en redes, no solo con su vuelta por todo lo alto en la Plaza de Maria Pita en A Coruña, sino también con un cambio de look.

Así, Edurne ha dicho adiós a su característica melena rubia y larguísima para optar por un corte midi de lo más favorecedor y fresquito.

Fue precisamente al inicio de esta gira la última vez que habíamos visto a la cantante cambiar de look, eligiendo unas mechas para dar más brillo y luz a su pelo. Para ello se puso en manos de María Roberts, fundadora del centro Studio 25, lugar en el que siempre confía cuando quiere darle un aire nuevo a su melena.

La especialista en color y extensiones mostró el antes y el después tras explicar que, para conseguir ese plus de brillo y movimiento recurrió a la técnica que se conoce en el mundo de la peluquería como mechas underlights, que se basan en teñir la parte interna del cabello dejando la parte de externa en un tono mas natural y la zona interna en tonos mas extremados creando contrastes. De este modo, "eliminamos saturación de rubio, con un color turrón en zonas internas y ligeras babylights por toda la melena, matiz beige con puntos de luminosidad y babylights a mano alzada", contaba.