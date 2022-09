¿Recuerdas la diadema zig-zag de los 2000? Selena Gomez la ha recuperado con sus rizos al natural y el peinado es pura tendencia

Si necesitas nuevos peinados para tu melena 'curly' presta atención al último de Selena Gomez porque es muy fácil de hacer y sienta de maravilla.

GALA FERNÁNDEZ

La década de los 2.000 está más viva que nunca. El regreso de los pantalones de tiro bajo, los cinturones de cadena o los tops con forma de mariposa son solo algunos de los ejemplos de moda que dejan claro que la estética 'Y2K' (siglas que significan, literalmente, años 2.000) viene pisando muy fuerte. Pero las reminiscencias de aquella época han llegado también al universo 'beauty' y Selena Gomez ha sido la encargada de confirmárnoslo al recuperar un elemento que seguramente ya llevaste cuando eras pequeña pero tenías en el olvido desde hace años: sí, hablamos de las diademas zig-zag, un accesorio capilar que volverás a tener en cuenta esta temporada, especialmente si tienes una melena rizada.

Son pocas las veces que la cantante y actriz nos deja ver su cabello al natural, pero esta vez lo ha hecho a través de TikTok (la red social en la que muestra su faceta más reivindicativa) y sus elecciones de belleza se han ganado el aplauso generalizado de sus fans. Para empezar por su maquillaje, en el que destaca un 'eyeliner' rasgado e impecable; pero ante todo por su peinado con la mencionada diadema, que deja su rostro bien despejado, aporta volumen en la zona de la raíz y, en esencia, saca todo el potencial de su pelo 'curly'. ¡Nos encanta!

La buena noticia es que este tipo de diademas 'zig-zag' también son aptas para el cabello liso, algo que hemos visto en varias ocasiones sobre la pasarela (por ejemplo, las hermanas Gigi y Bella Hadid las lucieron con la melena pulida y recogida en un moño bajo durante el desfile de Prabal Gurung en la edición de 2018 de la New York Fashion Week) e, incluso en la pequeña pantalla (en la foto vemos a Maddy Pérez, uno de los personajes más carismáticos de 'Euphoria' con este recogido).

- El 'cropped bob' es el corte de pelo que no dejarás de ver este otoño y da un 'punch' de volumen

- Querida, si sigues estos pasos acabarás (por fin) con tu pelo graso

En resumen: todo apunta a que las diademas 'zig-zag' volverán a colarse en tu tocador este 2022 y, si no quieres esperar a hacerte con la tuya, a continuación te dejamos un diseño básico de la marca You Are The Princess que puedes conseguir por 1 euro en Primor.