Cristina Pedroche sorprende una vez más con su pelo al atreverse con mechas rosas

La presentadora ha vuelto a cambiar de look, esta vez sin pelucas, al añadirle un divertido todo de color a su larga melena.

Julia García

El 2022 ha empezado como acabó el año pasado, con todas las miradas puestas en el pelo de Cristina Pedroche. La presentadora nos tuvo en ascuas durante varios días hasta que vimos su look para Nochevieja, cuando dio las campanadas con la cabeza totalmente rapada debajo de un casco de diseño futurista. Dudamos por un momento si aquello era real o solamente un peinado pasajero, de estos trucos de magia que el cine y la televisión son capaces de hacer. Efectivamente, lo era.

Pero cuando parecía que no nos tendría nuevas sorpresas preparadas, parece que la vallecana ha sentido celos de su pareja, el cocinero Dabiz Muñoz, que por su 42 cumpleaños decidió teñirse el pelo completamente de blanco. No es este el color que ha escogido Cristina Pedroche para darle un toque rockabilly a su larguísima melena, ¡sino el rosa!

La colaboradora de ‘Zapeando’ y empresaria se ha puesto en manos de su salón de belleza de confianza, Santum, donde ha activado el ‘modo pink lady’. Por un lado, con una manicura de uñas elegante y original, al más puro estilo Sara Carbonero, con una base rosa pálida y decoraciones en granate. Y, por otro, lo más destacado de su nuevo cambio de imagen, con unas mechas rosas en las capas inferiores e interiores de su melena.

En un video a cámara rápida, Cristina muestra en su perfil de Instagram como los profesionales del salón de belleza madrileño han aplicado el color en parte de su pelo para que quede de esta forma –de momento no se ha lanzado a una melena chicle al completo como sí hizo Laura Escanes–, con flashes de color rosa vista la melena desde atrás cuando está peinada y suelta. Por delante sí se aprecia más, aunque lo divertido de este tipo de mechas es que varía el resultado en función de cómo se peine el pelo y cuánto se abran las capas inferiores del mismo. ¡Qué ganas de ver cómo queda en un recogido!

El resultado, en cualquier caso, es, por lo menos, espectacular. Diferente a todo lo que has visto. Puede gustarte, como nos pasa a nosotros, o puede que no lo haga en absoluto, pero indiferente está claro que no deja a nadie, ya sabemos que esta es la seña de identidad del “estilo Pedroche”. Ella parece encantada con el resultado y no es para menos porque la apuesta arriesgada le ha salido ganadora… una vez más.