Cristina Pedroche ya te ha contado en tres días todas las tendencias de pelo que llevarás en el 2022

No sabemos que 'look' llevará en las campanadas, pero en la última semana ha lucido todas las formas de cabello que queremos llevar en los próximos meses.

UXÍA B. URGOITI

Quedan tres días para descubrir el misterio sobre el 'look' que va a elegir Cristina Pedroche para dar las campanadas en Antena 3. La presentadora lleva semanas haciendo promoción, tanto desde sus redes sociales, como desde la cadena de televisión en la que, junto con Alberto Chicote, dará la cuenta atrás para el comienzo del 2022. No podemos quitarle mérito porque nadie como la vallecana para saber hacer ruido y crear expectación sobre qué va a llevar en su gran noche del 31 de diciembre, incluso ha llegado a no llevar nada, en el centro de Madrid, para crear todavía más misterio. El caso es que tendremos que esperar un par de días más para saberlo todo sobre el momento más importante de la temporada de la colaboradora de 'Zapeando', pero a lo que no queremos esperar ni medio minuto es a copiarle uno de los tres cortes de pelo que ha lucido durante estos días de promo. Cristina Pedroche, puede que sin esa intención, te ha enseñado en una semana todas las tendencias de cabello que vamos a llevar durante los próximos meses.

La única mujer que tiene una croqueta con su nombre, regalo de su marido el chef Dabiz Muñoz, ha lucido un mismo corte de pelo, un 'long bob' en tres versiones diferentes, pero siempre ideal y que nos han dado ganas de copiar.

Su primera opción fue la más clásica. Cristina Pedroche acudió, el pasado 23 de diciembre, al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', con un nuevo corte de pelo, un estilo 'long bob' peinado con las puntas hacia dentro, al que las redes sociales aseguraban en decir que se trataba de una peluca. Como ella no decía nada, solo que estaba feliz con su nuevo 'look', tuvimos que esperar a ver si era suyo o no, pero nos pareció igual de ideal.

El día de Navidad, la vallecana nos felicitaba a todos en sus redes sociales con una imagen en la que aparecía con su corte 'long bob' pero peinado con rizos, al más puro estilo afro, gracias al volumen del peinado. Muchos no lo saben, pero Cristina Pedroche tiene el pelo rizado de forma natural, y aunque muchos aseguraban de nuevo que era otra peluca, cada vez eran más las voces que aseguraban que simplemente se había peinado al estilo de los años 80, un 'flashback' total que nos ha dado mucho que pensar.

Y para rematar la lección de tendencias en cortes de pelo que lleva Cristina Pedroche dándonos una semana, la presentadora estuvo ayer en el concurso 'Pasapalabra' con otro estilo de cabello: el mismo 'long bob' pero teñido de rosa pastel y peinado con ondas estilo surf. ¡Precioso!

Su aparición en el concurso de Antena 3 aclaró una cosa: no es peluca, la presentadora se ha cortado el pelo y nosotras queremos seguir sus pasos. Aunque vamos a esperar a la noche del 31 de diciembre por si nos da otra idea que nos guste más para nuestro cabello.

Por ahora vete refrescando los 'looks' de Cristina Pedroche en las campanadas anteriores por si quieres ir fichando ya ideas para tu última noche del año.