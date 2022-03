Ya sabemos qué cortes de pelo llevaremos esta primavera y te adelantamos que vas a tener que cortar por lo sano con las melenas largas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Son muchas las tendencias de cabello que llevamos viendo desde hace unos meses pero por fin se han consolidado las que son sin duda una clara apuesta para la primavera de 2022. Si todavía no te has decidido aquí tienes unas cuantas ideas para elegir el corte de pelo que más te guste o te llame la atención para la próxima temporada. Seguro que muchos de ellos ya se los has visto a tus influencers y actrices favoritas, modelos de los últimos catálogos de moda con las novedades y nuevas colecciones o incluso sobre las últimas pasarelas. Repasa con nosotras las tendencias en materia de pelo que se llevarán los próximos meses.

Para hacerte un breve resumen te diremos que los flequillos van a ser los reyes, aunque en sus versiones más cortas. Vas a tener que atreverte a cortarte el pelo con diferentes alturas y diferentes estilos. Destacan las melenas que se llevaron en la década de los 70 y los 90. Y en cuanto a peinados, las ondas estilo surferas, serán las más populares. Estos son los cortes de pelo que serán tendencia en la primavera de 2022.

Clavicut

El 'clavicut' no es otra cosa que un corte de pelo clásico que tiene la capacidad de hacerte ganar altura, estilizarte y hasta darle a tu estilo ese aire retro noventero que tanto se lleva. Como te podrás imaginar por su nombre, el 'clavicut' es un corte de pelo cuya altura es, exactamente, la de la clavícula. ¿Sabías que según los expertos este corte tiene la altura justa para estilizar la figura y dar la sensación óptica de ser un poco más alta? La mejor parte de todo es que se trata de un corte que queda bien a todo tipo de caras, especialmente a las redondas y cuadradas, que necesitan una ayudita extra de nuestro peinado para definir nuestras facciones.

Long bob con flequillo cortina

¿Qué es un 'long bob'? Pues como bien sabes, se trata de la melena que queda por debajo de la barbilla pero antes de llegar a la altura de la clavícula. Pero en esta primavera, va a experimentar una enorme variación porque se va a cortes en capas para darle volumen y movimiento. Además, va a encontrar a su mejor amigo en los flequillos cortina, los que tapan prácticamente toda la frente.

Nape Bob

Una melena tan corta que casi roza el límite de ser designada como pelo corto. De hecho, la parte de atrás que esté por debajo de la línea del pelo se suele rapar con la maquinilla. Se trata de un corte de pelo perfecto para alargar el cuello y que da a las personas de cabello fino la sensación de volumen que siempre han deseado.

Swag

Desde que llegó a nuestra vida 'El Juego del Calamar', hay una cosa que se ha hecho casi más viral que la serie, y eso es el corte de pelo swag de la actriz Ho-yeon Jung, con el que interpretaba a la participante 067. El motivo no es solo que sea uno de los personajes favoritos de la audiencia, sino que además es un corte que encaja con cualquier tipo de cara y de cabello, ya que es perfecto para aportar movimiento y aporta mucho volumen, especialmente a los pelos finos.

Pixies masculinos

Los nuevos cortes de pelo pixie se rebautizan esta primavera y se llaman 'boysh' ya que más que nunca tiran hacia lo masculino. He hecho, se trata de un corte de pelo que te puedas hacer con tu chico, si os apetece.

Melena midi

Perfecta para esas mujeres que quieren dejarse el pelo lo suficientemente largo para hacerse un recogido, pero sin lucir un melenón. Recuerda que esta primavera usarás los muchos productos que hay en el mercado para hacerle en el cabello las tan famosas ondas surferas.