Estos son los 10 cortes de pelo rizado que están de moda en 2023

A la hora de cambiar de look, el tipo de cabello, la cantidad que tenemos, la forma del rostro y por supuesto la textura son puntos determinantes. Cuando hablamos de pelo rizado, todavía más. Encontrar el corte de pelo idóneo para potenciar el rizo, conseguir una mayor definición y al mismo tiempo acabar con el encrespamiento -posiblemente el mayor problema de los cabellos con bucles- es una tarea cuanto menos compleja y es la que genera los grandes quebraderos de cabeza a la hora de pisar la peluquería o simplemente cuando queremos pedir cita. ¿Por qué corte de pelo me decido? ¿Cuál me sienta mejor?