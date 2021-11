Estos son los cortes de pelo que vamos a llevar en 2022

Todavía queda algo más de un mes para dar la bienvenida al nuevo año pero ya sabemos qué cortes y peinados llevaremos y ya te adelantamos que vas a tener que meter tijera.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Son muchas las tendencias de cabello que llevamos viendo desde hace unos meses pero por fin se han consolidado las que son sin duda una clara apuesta para el próximo año 2022. Si todavía no te has decidido aquí tienes unas cuantas ideas para elegir el corte de pelo y el peinado que más te guste o te llame la atención para la próxima temporada. Seguro que muchos de ellos ya se los has visto a tus influencers y actrices favoritas, modelos de los últimos catálogos de moda con las novedades y nuevas colecciones o incluso sobre las últimas pasarelas. Repasa con nosotras las tendencias en materia de pelo que se llevarán los próximo 365 días.

Clavicut

El 'clavicut' no es otra cosa que un corte de pelo clásico que tiene la capacidad de hacerte ganar altura, estilizarte y hasta darle a tu estilo ese aire retro noventero que tanto se lleva. Como te podrás imaginar por su nombre, el 'clavicut' es un corte de pelo cuya altura es, exactamente, la de la clavícula. ¿Sabías que según los expertos este corte tiene la altura justa para estilizar la figura y dar la sensación óptica de ser un poco más alta? La mejor parte de todo es que se trata de un corte que queda bien a todo tipo de caras, especialmente a las redondas y cuadradas, que necesitan una ayudita extra de nuestro peinado para definir nuestras facciones.

Carré

El corte de pelo carré es otra de las tendencias que llegan para quedarse. Se lleva con flequillo, que casi alcanza la altura de las cejas y, o bien se puede llevar extra liso, o en su versión más desenfadada y despeinada para dar más volumen.

Swag

Desde que llegó a nuestra vida 'El Juego del Calamar', hay una cosa que se ha hecho casi más viral que la serie, y eso es el corte de pelo swag de la actriz Ho-yeon Jung, con el que interpretaba a la participante 067. El motivo no es solo que sea uno de los personajes favoritos de la audiencia, sino que además es un corte que encaja con cualquier tipo de cara y de cabello, ya que es perfecto para aportar movimiento y aporta mucho volumen, especialmente a los pelos finos.

Wolf cut

Este corte se postula como el rey de TikTok. De hecho, sus búsquedas han crecido hasta un 250% en Google y un 75% en Pinterest. Podríamos decir que se encuentra a medio camino el amado-odiado mullet y el swag. ¿El resultado? Un look salvaje e irreverente cuya clave son las capas. Porque el Wolf cut lleva muchas, muchas capas: desfiladas, despuntadas, rectas y ligeras. Se lleva con flequillo y las patillas muy marcadas. Vamos, como cuando a Úrsula Corberó le creció un poco el pelo que llevaba su personaje Tokio en la última temporada de La Casa de Papel. Billie Eilish se apuntó a la versión más suave de este corte.

Moño alto

Es un clásico que nunca pasa de moda y la opción perfecta para retirar el pelo de la cara cuando te apetezca o un día que quieras darle especial protagonismo a tus complementos. ¿El truco para que siempre quede perfecto? Utiliza antes de recoger el pelo un spray que aporte textura, para así conseguir un resultado mucho más profesional y bonito.

Pañuelos

Los complementos para el pelo siempre son una forma original y divertida de añadirle personalidad a un look, y si en años anteriores las diademas se convirtieron en las verdaderas reinas de nuestro armario, en 2022 le tocará el turno a los pañuelos. La forma más chic de llevarlos es con este estilo francés que ya empezamos a ver el verano pasado y que en los próximos 365 días veremos muchísimo más.

Flequillos

Si siempre has querido llevar flequillo, el invierno es el mejor momento de hacerlo sin preocuparte por problemas como el sudor o la humedad. Además, es una de las tendencias de la temporada en materia de pelo. Concretamente, en 2022, lo llevaremos en su versión más desenfadada, abandonando los flequillos rectos y tupidos por otros más largos, abiertos y con un cierto aire setentero.