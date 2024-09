Si eres morena, estos son los cortes de pelo que más te favorecen y los consejos que debes tener en cuenta a la hora de ir a la peluquería

Si hay algo que todos tenemos claro es que la forma de tu rostro influye directamente a la hora de elegir un corte de pelo u otro. Y es que no es lo mismo un rostro redondeado que uno más cuadrado o alargado y, por lo tanto, no todos los estilos se adaptan de la misma forma a ellos. Pero tal vez no habías pensado en que el color de tu melena también puede tener mucho que ver a la hora de "meter la tijera". Por ejemplo, ¿qué cortes de pelo favorecen a las morenas? ¿Les sientan bien el flequillo?