El corte de pelo de Marta Ortega es el más cómodo para los meses de más calor

La presidenta del grupo Inditex ha cambiado de look y ha sorprendido con una melena tipo bob fresca y favorecedora perfecta para el verano.

Julia García

Marta Ortega ha tenido el mismo pensamiento que la inmensa mayoría de personas de este país que llevan el pelo largo o relativamente largo: cortar lo justo para no sentir que llevan una “manta” sobre su nuca en combinación con los más de 30 grados que solemos tener cada día en esta época del año. De las muchas que piensan en las gana de cambiar de look, algunas no terminan de dar el paso al final, pero la presidenta no ejecutiva del grupo Inditex es de las que no ha duda en hacer realidad el deseo. De llevar una melena midi a apostar por el bob, lo justo para capear así mucho mejor el calor del verano.

Sabemos de esta transformación capilar porque la hemos visto con su familia en el concurso hípico Longines de Mónaco luciendo un original sombrero de rafia que dejaba ver el nuevo largo de su pelo, más corto que el que llevaba en los últimos tiempos.

En un primer vistazo, lo más llamativo del estilismo no es su nuevo look, precisamente porque queda disimulado por el citado sombrero, y también porque vuelve a marcar estilo con las prendas del mismo. Y es que Marta Ortega hace gala de la percha especial que tiene cada vez que tiene ocasión.

Lo hemos comprobado decenas de veces cuando acude como invitada a alguna boda o a un desfile como recientemente en el de Dior que tuvo lugar en Sevilla, pero también cuando los focos no la apuntan directamente.

Su vestidor casual es tan sobresaliente como el de gala. Sirva como ejemplo, uno más, el dos piezas a juego en color blanco que ha llevado en esta ocasión, monocromatismo roto por los complementos: tanto el sombrero, en tono beis, como las sandalias con suela track, que son un diseño de piel en color marrón.

El blanco es una garantía de acierto en verano, y más cuando toca armar estilismos relajados como el de la empresaria. Pantalones holgados y fluidos además de finos, que tienen pinta de ser tan cómodos “como si no llevaras nada”, y una blusa de tirantes anchos y cordones también de corte fluido y amplio que puede confundirse con una de las prendas de las temporadas, el chaleco, perfectamente.

Esta vez, desgraciadamente, no hemos sido capaces de detectar el origen del conjunto, así que nos quedamos con las ganas (y nos tememos que tú también) de saber si es Zara o de alguna otra marca fetiche de Marta Ortega.