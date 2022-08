Manual de supervivencia para chicas con flequillo en verano

¿Tiene sentido cortarse un flequillo en verano? ¿Cómo mantener el corte bajo control sin que se ensucie demasiado? Tenemos las respuestas a todas tus preguntas.



PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

O amas tu flequillo o lo odias. Si no lo llevas, al menos una vez en la vida querrás probarlo para dar un giro a tu look, y si eres de las que no puedes vivir sin él desde hace años, entonces ya sabrás que el verano es una época complicada para llevarlo sin morir en el intento (o sin acabar recogiéndolo a diario con horquillas). Por eso, pertenezcas al grupo al que pertenezcas, hemos elaborado este manual de supervivencia para que llegues al otoño con tu flequillo intacto y luciendo siempre tu mejor cara.

¿Qué ventajas tiene llevar flequillo en verano?

Ayuda a realzar la forma del rostro y puede ayudarnos a resaltar nuestros puntos fuertes y ocultar algunos pequeños defectos. Además, da frescura y carácter a cualquier look, incluso a los más formales, y centra el foco en la mirada, ayudando de esta forma a equilibrar nariz y la frente y armonizar los rasgos.

Flequillo en verano: ¿sí o no?

Es muy común evitar el flequillo en verano, sin embargo, para nosotras, los flequillos esta temporada son un gran sí, pero siempre y cuando se sigan algunas pautas. En primer lugar, elige bien el tipo de flequillo que más se adapta a tu cara, tu tipo de pelo y, sobre todo, al tiempo que estés dispuesta a dedicarle a diario. En este punto tu peluquero puede aconsejarte.

Una vez que llevas el corte adecuado, lo único que hay que hacer para cuidarlo es elegir el producto ideal para lavar el cabello: un producto que no sea agresivo pero que limpie el cuero cabelludo en profundidad. Si no vas a lavarte el pelo a diario porque no estés en un destino de playa, pero quieres mantener tu flequillo tan limpio y voluminoso como cuando lo acabamos de lavar, algo que no puede faltar en tu neceser es el champú seco.

Refresca tu look cuando lo necesites rociando un poco de producto. Después, péinalo y ya está; tu flequillo volverá a estar perfecto, como recién lavado, y adiós para siempre a la ansiedad por el efecto graso que, por desgracia, puede ser frecuente en verano.

Otra opción si eres de las que en verano prefiere dejar el pelo más 'salvaje', es que elijas un flequillo curly, para poder llevarlo en su estado natural y a juego con esas bonitas ondas surferas que aparecen en tu melena en verano.