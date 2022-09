Estos trucos fáciles (y de experto) conseguirán dar volumen a tu pelo

Tenemos la solución para quienes tienen la melena fina y lisa.

IRATXE PLAZA

Aunque las que tengáis el pelo indomable debido al volumen penséis en la suerte que tienen las que lucen una melena lisa, estas no lo tienen tan claro. La realidad con la que se enfrentan a diario es con un cabello nada moldeable ya que no se les marca ningún tipo de peinado. Suelen optar por llevar el pelo liso como una tabla, opción que no suele gustar nada, o recogido. El uso de planchas o de otro tipo de utensilios de peinado es una guerra perdida, incluso cuando lo intentan los expertos.

Pero la buena noticia es que no existe una única forma de solucionarlo sino que hay varios trucos para lograr dar movimiento y sensación de cantidad a este tipo de pelo. No se trata de usar un producto concreto sino que los expertos tienen infinidad de opciones para aportar volumen a tu cabello y acabar con la sensación de suciedad.

La clave puede estar en el corte de pelo, en un peinado determinado, en la coloración, en la raíz o en la forma de secarte el pelo. De esta forma, existe un amplio abanico de posibilidades para que no te veas obligada a elegir una opción con la que no te sientas cómoda. Desde Jean Louis David, nos dan una serie de trucos con los que conseguirás un pelo vivo y voluminoso:

1. Presta atención al secado

Tras el lavado, el primer paso es dar forma a la melena con el secado, pero no de cualquier forma. Normalmente se tiende a mover el cabello hacia todos lados y esto, según los expertos, es un error: "A parte de malearte, esa práctica aumenta el riesgo de enredar y crear nudos". El truco: "secar siempre desde las raíces hasta las puntas, es decir en el sentido de la fibra capilar, teniendo cuidado en mantener el aparato paralelo a los cabellos”.

Lo idóneo es quitar el exceso de humedad con una toalla de fibras, colocar la cabeza hacia abajo y secar el cabello de raíz a puntas. Por último, si quieres aportar un toque de brillo debes terminar el secado con la opción de aire frio.

2. Presta atención a la raíz

Un cabello sin volumen se aprecia ya desde la raíz ya que el pelo se mantiene pegado al cuero cabelludo, sin apenas vuelo ni sensación de aire. Para evitar que esto suceda, los expertos recomiendan el uso de productos reparadores que actúen sobre la raíz y que contengan biotina. Una fórmula encargada de dar cuerpo a la raíz, evitar el efecto apelmazado y estimular el folículo para potenciar el crecimiento del cabello.

3. El corte, la clave

A veces la falta de volumen parte del peso de nuestro propio pelo. Por ello, apostar por los cortes midi con mechones desiguales es un acierto para dar a nuestro look un toque fresco y juvenil. “En general, si tienes el cabello fino, es mejor evitar las melenas largas que acentúan el efecto aplastado. Si quieres un corte dinámico y con mucho volumen, decántate por una melena corta o media”, según explican los expertos de los salones Jean Louis David.

Aunque seas fiel a una melena, mantener el cabello sano es la mejor opción para dar un movimiento extra a la melena suelta.

4. Juega con los contrastes de color

Las mechas son la mejor opción para jugar con la luz y los contrastes para crear un efecto más movido en el cabello. “Las mechas balayage permiten crear zonas sutiles de color que resaltan el corte y los volúmenes de tu melena en función de tus gustos y estilismos”, explican los estilistas.

5. Presta atención a los accesorios

El truco más rápido es hacerte con el accesorio que mejor acompañe a tu melena para hacer que luzca más voluminosa. En este sentido, desde Jean Louis David recomiendan acudir a las extensiones para aportar volumen y longitud al cabello.

6. Mímate también por dentro

Otra de las causas de la falta de volumen de nuestro cabello puede ser la falta de vitaminas de nuestro organismo. Una mala dieta o unos valores bajos en nuestros análisis se externalizan en la piel y el cabello, principalmente. El verdadero cuidado es aquel que viene por dentro, y por eso los suplementos alimenticios son la ayuda perfecta para impulsar, desde el interior, un crecimiento más sano y avivado del cabello.

“Lucir un cabello sano y abundante es sinónimo de juventud y belleza. A diferencia de la piel, en el caso del cabello el cuidado y preocupación está bastante igualado entre hombre y mujeres”, subraya Julia Chacón, CEO y fundadora de la firma de nutri-cosmética española Luxmetique.

A continuación, te proponemos 5 productos para aplicarlos sobre tu melena, tal y como explican los expertos, y consigas mayor volumen.