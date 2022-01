Estos son los colores de pelo que llevaremos en 2022 según las celebrities

¿Quieres saber cuáles serán los colores de pelo más populares este año? ¡Las famosas nos lo cuentan!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Año nuevo, tendencias nuevas y, por supuesto, colores nuevos en lo que se refiere a nuestro pelo. Todo el mundo sueña con probar un color diferente a su coloración natural, pero no siempre es fácil elegir. Por suerte, las celebrities han acudido en nuestro rescate, marcando tendencias y guiándonos con sus lecciones de estilo.

Así, tras hacer un repaso a sus melenas, podemos decir sin temor a equivocarnos que este año, independientemente de la tonalidad que elijamos, lo que domina es la naturalidad y la luminosidad. ¿Quieres ver cuáles son las tendencias de coloración capilar según las famosas? Te lo contamos.

Castaño caramelo

Zendaya es un icono de estilo tanto en moda como en belleza, por lo que su elección de color de pelo a finales de 2021 es una de las tendencias que más veremos a lo largo del año. Un poco como la MJ Jones de 'Spiderman', el papel que interpretó en la última película de Marvel, Zendaya ha elegido una tonalidad caramelo para su melena castaña. Un color cálido, perfecto para la temporada de frío, que da un toque de luminosidad a su piel color aceituna.

Pelirrojo

Jessica Chastain es una de las actrices más exitosas de Hollywood, pero no cuenta únicamente con su talento para hacerse con sus papeles, sino también con un arma secreta que la hace única: su increíble melena pelirroja tan característica. Pese a que ella es pelirroja natural, con la llegada del invierno ha aclarado ligeramente su color, haciéndolo más delicado y elegante. Es un tono que queda especialmente bien a quienes tienen los ojos azules, verdes y grises.

Rubio miel

Es el nuevo tono de pelo de JLo, que hace ya unos meses que optó por un rubio lleno de matices dorados, un rubio miel super brillante, quizá el más claro que haya lucido la cantante y bailarina hasta el momento. Se trata de una coloración que es varios tonos más clara que su icónico rubio caramelo, pero que le da un aspecto mucho más juvenil. Es un color que queda bien en las personas con subtonos cálidos y especialmente en los cortes de pelo largos y a capas.

Rubio hielo

Aunque nos conquistó con su melena pelirroja en 'Gambito de dama', en su vida real Anya Taylor-Joy luce un precioso pelo rubio hielo, que a veces es difícil de llevar y, desde luego, no es para todo el mundo. Es un color que hay que mantener y hay que asegurarse de que la decoloración no amarillea, pero si el resultado es como el de Anya podemos estar más que satisfechas, sobre todo si tenemos una piel muy clarita y de subtono frío.

Blorange (rubio anaranjado)

Este nuevo tono, cuyo nombre deriva de las palabras inglesas blonde (rubio) y orange (naranja), es muy popular entre las celebrities, especialmente las que ya tienen un color claro en la base del cabello. Un ejemplo es el de Cynthia Nixon, que pasó de la melena blanca que lucía durante el rodaje de la serie 'And Just Like That' a este rubio cálido que rejuvenece y da un toque más alegre.

Marrón ceniza oscuro

Cuando hablamos de marrón ceniza oscuro, nos viene a la mente automáticamente la melena de Megan Fox. Mientras que los tonos marrones cálidos son más ligeros y ricos, los marrones ceniza suelen ser más profundos, con un acabado ahumado y mate, lo que los hace ideales para la temporada de invierno, pues es la manera de mantener un color oscuro pero sin llegar al negro intenso.