Las claves de Chenoa para presumir de melena efecto mojado

El peinado de la artista siempre es una genial solución para un look de fiesta como el que ha lucido en Tu cara me suena.

Julia García

Hace una semana, Chenoa sacó su lado más sensual en una de las galas finales de Tu cara me suena. La vimos “romperla”, como dirían los argentinos, país de origen de la cantante, con un vestido efecto piel de color marrón que ponía en evidencia lo mucho que se notan sus entrenamientos. Y una semana después, en el mismo espacio, la artista ha vuelto a conquistar a la audiencia y a quienes la seguimos por redes sociales al lucir uno de los peinados más favorecedores.

En concreto, Chenoa nos ha enseñado todo as las virtudes de peinar una melena corta como la suya hacia atrás y con raya en el medio. No puede gustarnos más, al menos ella, el que va a ser uno de looks tendencia en el universo de la peluquería este próximo verano. Y no solo con un bob; también con melenas midi o largas. “Si es muy largo, conseguiremos dos texturas muy interesantes, una mojada en la parte superior y otra ligeramente más seca en medios y puntas, ya que no concentramos tanto producto”, explica Raquel Saiz, del Salón Blue by Raquel Saiz.

La estilista del cabello comparte las claves para conseguir un efecto tan brillante como el de Chenoa con este peinado: "La clave aquí está en aplicar gel y peinar. Para conseguir cierto volumen en la raíz, mejor que el pelo esté seco antes de empezar", apunta. Se puede elegir también cómo separar la melena, si en medio o a un lado. La alternativa es hacer como la peluquera Carme Marín con Chenoa, no de manera muy marcada; simplemente envolverla hacia atrás como una única capa. En todos casos, siempre el pelo va por detrás de las orejas".

Del efecto piel al rojo

Para acompañar al peinado descrito, el detalle más llamativo de este nuevo lookazo televisivo de Chenoa, la artista mallorquina ha apostado por un original vestido asimétrico de color rojo de la firma británica House of CB.

La pieza destaca, además de por el color y por la mencionada asimetría en la zona del cuello y los hombros (solo tiene un tirante), por el juego de fruncidos, pliegues y contradirecciones que dibuja el tejido en toda la superficie de la misma. Sobre todo en la parte superior, donde parece una especie de prenda ‘do it yourself’ al tener tres bloques muy diferenciados: el superior, asimétrico y lleno de pliegues en horizontal a la altura del pecho; el medio, un bloque ajustado al abdomen decorado con estrías verticales; y el inferior, que da paso a la falda, donde los pliegues se inclinan y entrecruzan.

Unos zapatos de tacón de Tus Stilettos y unos pendientes largos completan este look con el Chenoa ha celebrado una de las últimas galas de la presente edición del programa del que es jurado.