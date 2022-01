Si eres fan del champú seco espera a probar este en espuma: más volumen y brillo al pelo instantáneos

Quienes lo han probado aseguran que es como una "goma de borrar mágica para el pelo".

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Cuántas veces te has hecho en casa una rutina capilar perfecta y, a las pocas horas, has notado que tu pelo seguía como sucio, sin vida. Muchas veces, ¿verdad? Y qué rabia da, sobre todo, cuando tienes un compromiso y no tienes tiempo de volver a meterte en la ducha. Seguro que has sentido esa sensación en más de una ocasión, sobre todo, si tu cabello es de tendencia grasa. Y es que no es que nuestro pelo esté sucio, sino que es grasa natural del cuero cabelludo o provocado por 'toquetear' mucho nuestro pelo. Seas o no chica de pelo graso, si tienes flequillo o el pelo fino seguramente ya habrás probado en alguna ocasión las maravillas de los champús en seco.

Sin embargo, es posible que no te acaben de convencer los tradicionales por el residuo blanco que dejan algunos, o simplemente porque no te acab de convencer el formato en spray. ¡Pues eso se acabó! Hoy te presentamos un champú seco en formato espuma, que no solo eliminará de un plumazo la grasa del pelo, sino que además le dará un volumen y un brillo a tu melena instantáneos.

Se trata del champú seco en espuma de la marca Ouai, un producto que funciona como una "goma de borrar mágica para el pelo" , pues neutraliza la grasa y cualquier resto de productos de fijación. Además, refresca el cabello y le ofrece un aspecto pulcro de forma instantánea, sin dejar residuos blancos ni un aspecto mojado, y con un agradable perfume de bergamota, limón italiano, rosa de mayo, magnolia, cedro, ámbar, sándalo y musc blanco.

Otra ventaja de este producto es que mantiene tu peinado durante más tiempo, y en su formulación no incluye ni talco, ni parabenes, ni cloruro sódico. Lo que sí lleva es tierra de diatomeas, un ingrediente que elimina las impurezas y cualquier resto de producto, y pantenol, que hidrata, acondiciona y protege el cabello de futuras roturas.

A nivel 'styling' este producto es perfecto para el pelo fino, con poco volumen, porque ayuda a darle cuerpo a la melena, y para las chicas con flequillo, este champú en seco se puede convertir también en una herramienta muy útil, ya que el flequillo se ensucia mucho más rápido que el resto de la melena y en ocasiones no es necesario lavar todo, sino que con un toque de champú seco está listo.