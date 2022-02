Este es el champú de la lista de espera de 47.000 personas

Ahora que vuelve a estar en stock, vas a tener que hacerte con una botella de este champú hidratante que promete un cabello brillante, suave ¡y que huele divinamente!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Encontrar un buen champú no es tarea fácil, así que cuando oímos hablar de un champú que es capaz de darle un giro de 180 grados a tu cabello, tendemos a querer probarlo de inmediato. Y si elimina bien la suciedad, hidrata lo suficiente nuestra melena y hace que nuestro cabello luzca estupendo, no podemos prescindir de él. Así es como, pese a que ahora vuelve a estar disponible, más de 47.000 personas se encontraron en lista de espera para el champú superhidratante de Coco & Eve de la gama Like A Virgin tras tener 12 rupturas de stock en 2021, prácticamente una cada mes.

¿Las razones de este éxito? Que quienes lo han probado aseguran que un simple lavado con este producto superventas dejará tu pelo suave y brillante, bien hidratado y con la cantidad justa de su delicioso aroma a coco e higo (el que tiene toda la gama Like a Virgin) que hace que tu melena huela riquísima pero sin llegar a abrumar. Y por último, pero no menos importante, es adecuado para todo tipo de cabello.

Coco & Eve Super Hydrating Shampoo: ¿por qué vale la pena probarlo?

La fórmula inteligente de este champú es menos clásica de lo que parece a primera vista, a pesar de que sus 3 ingredientes activos principales (coco, aguacate y ácido hialurónico) son ya clásicos en el campo del cuidado del cabello por sus propiedades hidratantes y nutritivas. De hecho, en este producto tan gustoso, también podemos contar con una tecnología propia de la marca, ResistHyal, que aumenta la hidratación del cabello en más de un 51% gracias al ácido hialurónico, así como el efecto de lavado del jabón de nueces combinado con las enzimas de frutas que purifican el cuero cabelludo, algo que no suele ser tan común en este tipo de productos, pues suelen encontrarse más bien en los exfoliantes enzimáticos.

Otra de sus ventajas es que, pese a que es un producto para usar en casa en la ducha, los resultados son similares a los que se consiguen en el salón, ya que deja el cabello tan ligero y voluminoso como después de una visita a la peluquería. Aunque tiene un precio algo más elevado para un champú que los que se pueden encontrar en los supermercados, los resultados merecen la pena, y si ha tenido una lista de espera de miles de personas, es señal de que esta vez no podemos dejarlo escapar.