Porque ahora ya no nos basta con las melenas lisas que nos dejan las planchas, queremos algo más y esta herramienta 'beauty' nos lo da.

UXÍA B. URGOITI

Hace algunas temporadas todas nos moríamos por tener en nuestro cuarto de baño unas planchas de pelo para que dejaran nuestro cabello como un verdadero espejo, lisito y brillante. Pero, casi sin darnos cuenta y por el boca a boca, a esta herramienta 'beauty' le ha salido un grandísimo competidor: el cepillo alisador. ¿Y cuáles son las ventajas de esta nueva sensación que no paramos de ver en todas las redes sociales y que todas las grandes marcas se han puesto a fabricar? Pues su éxito está en el resultado: su alisado es tan natural que nos deja alucinadas. Además, domina ese 'frizz' del pelo, que se encrespa con solo mirarlo, y además, no pesa nada, se maneja con una sola mano de forma increíble, y así poder dominar tu cabello para lucirlo como te de la gana. Pero no todo es dominar los bucles como a tú quieres, también tiene ventajas para la salud, ya que son menos lesivos para la cutícula y por lo tanto, te resecan menos el cabello. Así que sí, todo son ventajas.

Ahora que ya sabes todos los beneficios que te da un cepillo alisador, llega el momento de decidirte por un modelo. Nosotras, para encontrar el nuestro, nos hemos ido a los que más saben de belleza y todo lo relacionado con este tema, Sephora. Y allí hemos dado con el más vendido en el gigante 'beauty' americano, se trata del GHD 'Glide' y la verdad, solo ver la marca ya nos ha convencido.

Esta herramienta 'beauty' tiene forma de pala que ayuda mucho a que el pelo quede perfectamente liso. En tan solo cinco minutos obtendrás resultados de peluquería y puedes utilizarlo con el cabello semi-húmedo. Su secreto es que es un cepillo que incorpora tecnología cerámica con ionizador, que tienen las famosas planchas de la marca, y que te permitirá alisar el cabello en pocas pasadas.

Además, consigue una temperatura homogénea y constante de 185ºC a la vez que elimina el encrespamiento para un resultado impecable y brillante. Alisa incluso mechones más anchos gracias a su diseño de púas de alta densidad de dos alturas, que separa el cabello y aporta movimiento al alisado.

Además de su avanzada tecnología de calor, ghd glide cuenta con modo de suspensión automático (se apaga tras 60 minutos de inactividad) y con un cable de longitud profesional para facilitar el peinado.

No es barato, su precio es de 155,90 euros, pero las planchas tampoco lo fueron y mira el partido que les has sacado. Así que ya tienes nuevo mejor amigo para lucir un cabello liso perfecto y decirle adiós al pelo encrespado.