Buzz Cut, así es el corte de pelo más atrevido del verano y cómo pedirlo

Cecilia Franco

Con la llegada del buen tiempo, buscamos una serie de cambios. De armario, de maquillaje, de tratamientos faciales y, por supuesto, de look. Hay ciertas temporadas que sentimos la necesidad de pisar la peluquería para dar con un cambio de look radical. ¿Estás en ese punto? Pues estrena verano con el corte de pelo más atrevido que arrasa en peluquerías: el Buzz Cut.

Desde hace un tiempo tienes en mente cortar por lo sano tu 'pelazo'. Pero ahora con este calor sientes más que nunca esa necesidad. De hecho, no has tenido que esperar más tiempo para fichar la tendencia que está arrasando.

Es uno de los cortes más pedidos de cara a verano y lo cierto es que no nos extraña ya que "es un corte atrevido, pero muy fresco", expone M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria). Hablamos del Buzz Cut o también conocido, según Diana Daureo, "un corte a maquinilla", como el que lució Kristen Stewart en 2017.

El Buzz Cut se ha convertido en el corte de pelo de la temporada. Pero esto no quiere decir que sea el corte que favorezca a todas, habrá que tener en cuenta una serie de requisitos, tal y como nos cuenta Diana Daureo, para saber si ese look va a favorecer o no a nuestro rostro. "El punto de este corte es, por supuesto, la forma del cráneo, no a todo el mundo le favorecería. Además, debemos de tener en cuenta que es un corte que da mucho estilo a la persona que ya lo tiene. Si no, se convierte en una simple cabeza rapada que no aporta nada". Entonces… ¿A quién recomiendan este corte? Pues bien, hablamos de un corte muy masculino y con una dureza visible, "por eso sienta muy bien a los rostros aniñados y redondos, ya que los equilibra", expone Llata.

Uno de los puntos a favor que tiene este corte es que estamos ante uno de los más cómodos y fáciles de llevar. De hecho, es que los expertos están de acuerdo en que este corte requiere poco manteniendo, pasar por peluquería "cada mes o mes y medio para repasar si lo queremos así de corto". ¿Te parece mucho? "Otra opción, para aquellas a las que les cuesta ir al salón, es comenzar con un buzz y dejar crecer hasta conseguir un garçon", propone Llata.

Ahora bien, ya conoces el sencillo mantenimiento en peluquería, pero… ¿y sus cuidados diarios? Pues bien, tal y como supones, este corte requiere de pocos cuidados en casa. "Se mantiene perfectamente lavándolo con champús buenos para el cuero cabelludo y con un pH afín a la piel".

Sin embargo, aunque se trata de un corte con un todo ventajas, es cierto que ahora en verano hay que tener precaución según Diana porque "se nos puede quemar el cuero cabelludo". ¿Su recomendación? Optar por sombreros y complementos que nos protejan del sol. Y tú, ¿te atreves con el Buzz Cut?