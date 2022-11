Balayage invertido: la técnica de coloración que adorarán las chicas con canas y con el pelo blanco

Llevar el pelo blanco, tanto porque te dejes las canas como porque te lo decolores, es una de las tendencias del momento, pero no pienses que esta coloración está obligada a quedar plana y sin volumen, ya que ahora puede tener el mismo brillo y lux que cualquier otra melena gracias al balayage invertido. Te contamos en qué consiste.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los cabellos blancos, grises o canosos están de moda. Las pasarelas y las redes sociales, bajo la influencia del movimiento 'body positive', han democratizado estos colores que antes se asociaban a la edad y al descuido. Y es que, asumir tus canas es una opción tan válida como la de cubrirlas con tinte, y por eso son muchas las estrellas que ya han dado el paso, como Andie McDowell, Katie Holmes o la mismísima reina Letizia, que exhiben con orgullo sus canas y su pelo blanco en las alfombras rojas y eventos.

Sin embargo, llevar el pelo blanco no es una opción reservada únicamente a mujeres de una cierta edad, ya que son muchas las chicas jóvenes que se pasan a esta tendencia, pues lo ven como una oportunidad para divertirse revisando las tendencias capilares más de moda, como el balayage invertido.

¿Qué es el balayage invertido en el pelo blanco?

El balayage invertido es una forma de resaltar el cabello blanco o gris añadiendo profundidad con tonos más oscuros. Una técnica que favorece y da relieve al cabello, gracias a un juego de luces y sombras, que, igual que en el balayage tradicional, crea un efecto degradado, pero en escala de grises.

¿Qué mantenimiento necesita el balayage invertido?

La buena noticia es que, a diferencia del balayage rubio, el balayage invertido en el cabello blanco, gris o canoso no requiere un mantenimiento regular en el salón. El color se desarrolla de forma natural y sin efecto raíz. Sin embargo, es recomendable nutrir el cabello con productos de cuidado adecuados y neutralizar las mechas amarillas con champús violetas que maticen el color. Por último, has de saber que este color es sensible a los rayos UV, por lo que es importante protegerlo en caso de exposición al sol.