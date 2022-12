¿Tu pelo ya no es lo que era? ¿Crece menos, está más fino o ha perdido fuerza? La edad también influye

No obstante, a veces algunas de esas alteraciones no son la consecuencia de la edad sino que también pueden deberse a un cuidado inadecuado. ¿Cómo saber, entonces, cuál es la causa de su deterioro? La diferencia, apunta la dermatóloga, la marca la densidad capilar. Si el pelo mantiene su grosor y no hay canas, el problema se debe a una falta de cuidados o un exceso de agresiones. Para Asun Pont, ante la duda, deberíamos preguntarnos si nace de manera continua por todas las zonas de la cabeza de 1 a 1’5cm cada mes durante 5 años seguidos o si observamos cabellos siempre cortos y finos por el marco del rostro que antes no teníamos.