Cómo peinarse el pelo corto: cinco ideas que te salvarán de ir siempre igual

Te has cortado el pelo y ahora no sabes cómo peinártelo. Esa es, sin duda, una de las razones que nos hace arrepentirnos de haber pasado por la peluquería. Melenas ‘midi’, todo tipo de cortes ‘bob’ o, incluso, el emblemático ‘garçón’, se imponen como tendencia esta temporada. Y aunque, a priori, pueda parecer que sus posibilidades son reducidas, lo cierto es que hay bastantes opciones. No puedes perder de vista accesorios como diademas, horquillas o pinzas, que se convertirán en tus mejores aliados para un cambio de estilo. Sin olvidarnos de geles fijadores, planchas y otro tipo de herramientas que te serán muy útiles.