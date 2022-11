Paula Usero: "Estamos perfilando una serie y nos gustaría hacer algo un poco punky"

Divertida, natural y toda una profesional de los pies a la cabeza. Paula Usero es de esas actrices que irradian una luz especial, y por eso no nos sorprende que una firma de la talla de Dior Beauty confíe en ella para lucir su nueva colección de maquillaje de Navidad a través de dos preciosos looks ideales para estas fiestas.

A sus 31 años, cuenta con una prolífica carrera a sus espaldas en el mundo de las series ('Paquita Salas', 'Velvet Colección', 'Amar en tiempos revueltos', 'La cocinera de Castamar' o 'Luimelia') y ahora también se ha hecho un hueco en el del cine gracias a sus papeles en 'La boda de Rosa', que le valió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación, 'El Olivo' y 'Llenos de gracia'.

Ahora está pendiente de estrenar 'Noche de chicas', tiene en la recámara un interesantísimo proyecto de serie con 'Cuando haces pop' y compagina su carrera como actriz con sesiones de fotos como esta, en la que presta su imagen a Dior Beauty para presentar la colección navideña a través de dos looks que el maquillador Pablo Macías ha diseñado para la actriz.

/ Alberto Saguar

Para crear el primer maquillaje, lo primero que hizo fue preparar la piel con el ultraconcentrado Dior Prestige Le Nectar, que reafirma el cutis al instante, aplicar el contorno de ojos antifatiga Capture Totale Super Potent Eye Serum, e hidratar los labios con el aceite Lip glow oil. Para la mirada, el make up artist utilizó la paleta 5 Couleurs 359 Cosmic Eyes, aplicando en la zona del lagrimal y párpado móvil interno la sombra dorada, y en el párpado móvil medio y externo la sombra con subtono verde. Por último, intensificó la linea de las pestañas con el tono plateado.

"He querido hacer una fusión entre el dorado y el plata, para mostrar que nunca hay que limitarse con los colores metálicos y también se pueden mezclar ambas tonalidades en un mismo maquillaje", aseguró Pablo, que terminó el look aplicando el colorete Diorblush nº556 Cosmic Coral en mejillas y punta de la nariz, y el labial Dior Addict nº680, que es un rosa apagado, para darle todo el protagonismo a los ojos.

¿Un truco del maquillador? Utilizar la máscara de pestañas Diorshow New Look, porque gracias a su cepillo mini es perfecta para usar en pestañas cortitas pero muy rizadas, y aplicar así el producto sin manchar el párpado.

Para el segundo look, la idea era intensificar el maquillaje, por lo que utilizó la paleta de sombras 5 Couleurs nº589 Galactic, y aplicó el color granate en la V externa del ojo, el color rose gold en el párpado móvil, y unos toques de blanco en el lagrimal para dar luz a la mirada. "He querido hacer un efecto 'foxy eyes' en este look y por eso he cortado con el corrector la zona externa del ojo para que quede mucho más rasgado", afirmó el maquillador.

Por último, para potenciar un poquito más el look, utilizó el labial Rouge Dior Velvet nº674 Midnight Rose y mezcló los tonos Diorblush 556 Cosmic Coral y 826 Galactic Red para crear un colorete único.

/ Alberto Saguar

Por supuesto, entre look y look, tuvimos tiempo de hablar con la actriz sobre su carrera, sus proyectos y como no, de sus cuidados de belleza.

Acabas de rodar ‘Noche de chicas’ con Leticia Dolera, ¿qué nos puedes contar de este proyecto?

En el reparto principal somos María León, Sonia Alonso, Aisliin Derbez, Leticia Dolera y yo. Leticia y yo hacemos de hermanas, y habla de un grupo de chicas que han sido amigas toda la vida y una de ellas está vendiendo la casa del pueblo y se reencuentran y se dan cuenta que una de ellas ha hecho algo y va a necesitar la ayuda de las demás para solucionar el problema. ¡Qué difícil intentar explicarlo sin desvelar nada! (risas). Ha sido un rodaje muy express pero con muchas ganas de verlo y sobre todo de que se pueda estrenar. No sé si se va a estrenar primero en México, cosa que me haría mucha ilusión, poder ir allí a hacer la promo de la serie. Ha estado muy bien porque somos 5 mujeres fuertes y ha sido muy bonito conocerlas y trabajar con ellas.

‘Llenos de gracia’ podría traerte una nominación como actriz de reparto en esta edición de los Goya, ¿lo ves factible?

No creo que vaya a ser este año. Me encantaría, pero no creo que pase.

¿Cómo se viven unos Goya como nominada?

Es un proceso muy bonito porque todos los medios se hacen eco y quieren contar contigo y te das cuenta que todo es un trabajo colaborativo en el que hay muchos implicados, pero también puedes sentirte muy sola. Estás teniendo mucho protagonismo durante un corto periodo de tiempo, y cuando todo eso pasa te sientes en vacío y es normal, pero hay que aprender a lidiar con eso. Aún así, lo volvería a vivir porque es un momento muy bonito.

¿Te atreverías a hacer como Clara Lago y ser tú la presentadora de la gala un año?

Tendría que tener a mi psicoanalista detrás en el escenario (risas). A día de hoy no, a lo mejor dentro de unos años cuando pierda todo tipo de vergüenza pues igual sí, pero impone mucho.

Sé que tienes muchas ganas de hacer teatro, ¿tienes alguna oferta sobre la mesa?

Ojalá, me encantaría. Es muy difícil. Tienen que conocerte, tienen que saber sobre todo que te apetece. Yo consumo mucho teatro y conozco a muchos actores de teatro. De hecho, hace dos días estuve en un ensayo de teatro y me pareció muy bonito ver un ensayo con gente a la que respeto mucho y admiro. Sobre todo ver a gente consagrada y sentir que puedes deconstruirte, que todo esta bien, que seguimos aprendiendo y que no hay que ponerse corazas.

Fuiste una de las invitadas de la temporada a ‘Estirando el chicle’ y también estuviste en el Wizink, ¿qué relación tienes con Carolina Iglesias y Victoria Martín? ¿Cómo surgió la idea de participar en el podcast?

Desde que se conoció el universo 'Luimelia', Carolina nos dio muchísimo apoyo porque le gustaba mucho cómo estaba contada la historia. Ella sentía lo mismo que nosotras, que es que lo estábamos haciendo con mucho amor y que lo único que queríamos era demostrar respeto y hacerlo bonito y que la gente se sintiese representada. El colectivo LGTBIQ+ ahora mismo no tiene mucha representación en la ficción para las mujeres lesbianas, y seguimos necesitando series como 'Luimelia', en la que contemos una historia sin blanquear nada y sin idealizar las relaciones. En cuanto al podcast, ellas nos ofrecieron ir y me hizo mucha ilusión porque me encantan las dos, me parecen dos artistas y muy inteligentes, y fue una experiencia muy chula.

Tienes un proyecto musical, ‘Las hermanitas de la calidad’ que creo que podrías retomar pronto con un proyecto de serie del corto ‘Cuando haces pop’.

Sí, el corto está ahora mismo en Movistar+ y en Filmin y hemos ganado un montón de festivales españoles y europeos, la verdad es que nos está trayendo muchas cosas buenas. Pero nos gustaría mucho poder continuar la historia, o al menos explicar el origen de ellas dos: de dónde vienen, de dónde salen, por qué están juntas, se conocían desde siempre o no… Nos gustaría hacer una cosa un poco punky, algo fuera de lo normativo. Estamos terminando de perfilar el primer capítulo, que es siempre el más importante, y ya hemos recibido llamadas de interesados en leerlo, pero estamos esperando a que llegue la oportunidad correcta.

Siendo un rostro tan conocido y con las cámaras de ahora que captan hasta el más mínimo detalle de la piel, ¿cómo es tu rutina de cuidado?

A mí me gusta muchísimo cuidarme la piel, y una vez a la semana por lo menos intento darme mimos. Además siempre llevo mi piedra guasha en el bolso, me pongo un poquito de sérum y me masajeo la piel. Yo retengo muchísimos líquidos y siempre necesito drenar. En cuanto a productos, he probado la línea de Capture Total de Dior, y ahora estoy probando Dior Prestige, en especial el sérum Micro-huile de Rose. Te acuestas en la cama después de aplicártelo y te sientes como si vinieras de un spa, es increíble. Algo que he empezado a hacer últimamente que antes no hacía es aplicarme contorno de ojos.

¿Cómo es el tipo de maquillaje con el que te sientes más tú?

Yo me reconozco en el espejo cuando no llevo mucha cantidad de producto, cuando el ojo está bastante limpio. Sé que el eyeliner es increíble, pero yo no me reconozco cuando lo llevo, me cuesta entender el eyeliner en mi cara. Me gustaría tener pecas, y como no las tengo, a veces me las maquillo. Para mí es importante, como tengo la cara redonda, marcar mucho los pómulos y hacer un buen contouring.

Algo que nunca falte en tu neceser cuando viajas

Con esto tengo un problema muy serio. Yo soy la peor persona para hacer maletas, no se me da nada bien. Yo me voy un fin de semana y me tengo que llevar una maleta de las grandes porque meto de todo en ella. Entonces, en mi neceser me llevo siempre absolutamente todo allá dónde vaya: la crema, el sérum, el contorno de ojos, el champú seco… No tengo medida, es imposible.

La última vez que nos vimos me contaste que estabas a punto de hacer algo que llevabas mucho tiempo queriendo hacer, que es viajar sola. ¿Cómo ha sido la experiencia?