El paso de maquillaje que te estás saltando y con el que conseguirás un efecto WOW

En woman te contamos cuál es el secreto de las celebrities para que todos sus maquillajes queden perfectos. ¡Y es ultra fácil!



Woman.es para Maybelline

Base, polvos, pintalabios, colorete, sombras, eyeliner, máscara de pestañas, corrector… Seguro que todos estos productos beauty están en tu neceser y los usas más o menos con frecuencia. Pero… un segundo. Repasa la lista de nuevo: ¿no te falta nada? Es probable que ahora mismo pienses que no, sin embargo, el objetivo de este artículo es que al terminar de leerlo sepas que hay un gesto que es posible que no hagas y que cambia TOTALMENTE tu maquillaje. Palabra de experta.

Es probable que a estas alturas ya hayas leído en nuestra web, o en la revista física, sobre la importancia que tienen las cejas sobre tu rostro y mirada. Es vital. Efectivamente, es el paso que nunca falta en los maquillajes de las beauty experts e influencers, y es lo que hace que su look se vea limpio y profesional: las cejas.

“Algo tan sencillo como rellenar las calvitas o zonas menos pobladas y peinarlas marca la diferencia de toda la mirada. Y, aunque no lo creas, dejar un efecto buena cara que, como demuestran algunas celebrities como la modelo Arizona Muse o Cara Delevingne, es suficiente para brillar sin necesidad de mucho más”, explicaba la periodista Cristina Martín Frutos en este reportaje de woman.es.

Que no te dé miedo probar, es normal que si nunca lo has hecho pueda parecerte complicado. Nada más lejos de la realidad, maquillarse las cejas es más fácil de lo que crees. La clave está en hacerte con un producto que sea fácil de utilizar. Nuestro gran favorito en este ámbito es el Express Brow Ultra Slim de Maybelline, el producto que ha llegado para hacernos a todas la vida más fácil y no solo en lo que al maquillaje de cejas se refiere, que también. Un lápiz automático ultra preciso cuya fórmula se funde perfectamente con el vello de tu ceja logrando un resultado súper natural. ¡Además está disponible en 8 tonos por lo que el tuyo está seguro!

Se aplica en 2 pasos:

1. Rellena los huequitos donde no tengas vello dibujando pequeños pelitos.

2. Peina con su cepillo incorporado para difuminar la fórmula y conseguir un acabado natural.

Que es un productazo no lo decimos solo nosotras, lo dicen las miles de clientas contentas que lo han convertido en el producto de cejas más vendido de España este año. Y es que se ha hecho tan famoso porque no es solo el producto perfecto para las cejas, es tan preciso y su fórmula es tan natural que se ha vuelto viral porque solo con él las beauty tokers se maquillan las cejas, se dibujan pequitas, se perfilan los labios para dar más volumen y hasta se hacen un eyeliner rápido. ¡Cuatro productos en uno con el que hacerte un look súper natural y rápido!